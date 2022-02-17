周興哲大冷天穿無袖秀手臂！曝想和哥哥周予天挑戰演「警匪片」

記者王則絲／台北報導

藝人周興哲、周予天、宋柏緯、林映唯今（17日）一同出席BURBERRY 2022春夏時裝秀活動，在下大雨的低溫夜晚裡，周興哲不畏風寒穿無袖亮相，秀出「還算滿意」的手臂肌肉，近日電影《我吃了那男孩一整年的早餐》獲得票房佳績，其中哥哥周予天也有客串演出，提到下回兩人合作想挑戰的角色，答案竟是「警匪片」！

▲（左起）宋柏緯、李函、周興哲、林映唯、周予天，同台出席BURBERRY時裝秀活動。（圖／記者黃克翔攝）



周興哲今晚以無袖背心搭配工裝褲完成All Black造型，為在場穿著「最清涼」的藝人，秀出結實的手臂肌肉，他表示：「最近有練，現在手臂還OK，但之前演唱會的時候（狀態）才是最滿意的。」周予天則是以羊毛襯衫外罩背心外套，相對就溫暖許多，「我最喜歡身上的背心，看似低調，但翻下來有BURBERRY的經典格紋。」

▲周興哲、周予天。（圖／記者黃克翔攝）



觀賞完BURBERRY春夏時裝秀後，周予天特別注意到一套全黑的Look，其中搭配的褲子飾有一條一條黏貼的布條設計，有點工裝、街頭的設計感讓他非常喜歡，「我覺得那條褲子會是我私底下會穿的單品。」周興哲看上的是另一套西裝造型，「有一陣子沒有看到打領帶的Look，我從國中的制服都是打領帶的，所以今天看到很開心。我覺得很帥啊！就覺得很gentleman。」

▲周予天與周興哲兄弟倆表示有機會想演「警匪片」。（圖／記者王則絲攝）



周興哲與李沐主演的電影《我吃了那男孩一整年的早餐》寫下票房佳績，其中周予天也有客串演出，兄弟倆算是有了首次的合作，提到若是下次有機會合體演出作品的話想嘗試什麼角色？他們回答想演「黑道與警察」，且周興哲想挑戰的是反派角色，與《早餐》中的學長角色相差十萬八千里，頗令人意外，警察的角色則由周予天擔綱，兩人的「警匪片」似乎會很有看頭。

▲BURBERRY 2022春夏系列中，周予天與周興哲喜歡的Look。（圖／品牌提供）

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