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字字走心！「別忘了，曾經你也是那個第一名」給你再向前的勇氣

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▲▼盤點「走心金句」，給你再向前的勇氣 。（圖／翻攝自FB/tvn drama）

▲努力成為那個閃閃發光的自己吧！（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夜深了，走著走著心也累了，你是否忘記當初那個滿懷希望的自己？迷路了、走錯方向了都沒關係，看看以下勵志金句為你打打氣，繼續走下去就對了。

#別忘了，曾經你也是那個第一名。

力不從心別失志，別忘了以前那個閃閃發光的自己，未來肯定也是。

#一生很短，你要大膽。

試著跨出舒適圈，與其空想，不如放手去做，試過了才不覺得可惜。

▲▼盤點「走心金句」，給你再向前的勇氣 。（圖／翻攝自FB/tvn drama）

#總會有人帶著熱衷和堅定去擁抱你。

不求所有人都必須認同、體諒你，身後即便只有一個挺你的朋友、家人就足夠。

#你要有輸得起的勇氣，才會有贏的機會。

跌倒了請再趕快爬起來，不努力再試一次怎麼知道不會成功？

#總覺得力不從心，是因為你正在走上坡路。

別羨慕別人，正在進步的你，正在往上爬而不自知。

▲▼盤點「走心金句」，給你再向前的勇氣 。（圖／翻攝自FB/tvn drama）

#看不清未來時，就比別人堅持久一點。

沒有人天生就知道未來的路怎麼走，迷惘時撐一下，撐到最後就是你的。

#不需要別人看好你，因為這不影響你前進。

成功的人都是孤獨的，他們不但可以承受孤獨的壓力，還能將它轉化成前進的動力。

#這個世界沒什麼恐懼的，反正只來一次。

人生就這麼一次機會，為什麼要害怕去嘗試？

▲▼盤點「走心金句」，給你再向前的勇氣 。（圖／翻攝自FB/tvn drama）

#人生沒有白走的路，每一步都算數。

成功絕不是奇蹟，而是靠一點一滴的努力、挫折累積。

#再努力一下吧！為了想見的人、想做的事、想成為的自己。

邁向成功的過程就像在跑步機上跑步一樣，不停的堅持跑下去就對了。

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關鍵字：

走心, 金句, 努力, 金句

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