「熱門黑球鞋」TOP 10！國民老公瘦子同款上榜、NB327顯瘦又增高

文／美人圈 圖／美人圈

穿膩小白鞋，但又想找一雙百搭又時髦的鞋款嗎？如果你還在遲疑不定要下手哪一雙的話，就一定要好好筆記這回帶來的「10款熱門黑球鞋」評比，由編輯親自上腳、穿給你看！除了Puma這雙國民老公瘦子同款，CONVERSE、NB327都超級顯瘦又增高，趁著剛領完年終荷包滿滿的時候購入就對了！

熱門黑球鞋推薦1：PUMA Wild Rider Rollin

首先第一雙就是國民老公瘦子同款！這雙是以80年代的的慢跑鞋作為靈感，大量的麂皮、尼龍拼接，加上縫線設計，整體鞋身設計非常復古，並且加入了現在最流行的解構設計，融入現代設計感，同時幫女孩們拉長腿！除此之外，鞋款是屬於狹長型，完全就是腳版寬人的救星！

鞋舌上的logo外圈是採用長絨毛的麂皮材質，與鞋身Puma標誌性的流線設計及後標相呼應，加上輕量橡膠底，以及編輯穿上後驚呼連連的柔軟鞋底，舒適度與設計感兼具，根本就是女孩們逛街的好幫手！

熱門黑球鞋推薦2：CONVERSE Run Star Hike

CONVERSE 和JW Anderson聯名的平價版來了！除了鞋後跟的星星改為白色版本外，從外觀看起來與炒價到破萬的聯名款式，幾乎沒什麼區別，可以說是小資族的福音。一眼望去最明顯的就是擁有五公分的鬆糕厚底，並採用焦糖鋸齒設計，將設計與修飾性完美結合！

CONVERSE Run Star Motion

喜歡浮誇款式的女孩看過來！今年CONVERSE推出的這雙Run Star Motion，是性感小野馬泫雅的御用鞋款，使用了三色的波浪鞋底，線條感非常的鮮明，超顯瘦同時又幫小個子女孩增高了不少。

熱門黑球鞋推薦3：New balance ws327hr1

接下來這雙是有著最美球鞋之一的New balance 327！327在這幾年會這麼火紅，不僅是因為是代言IU的欽點款，加上穿起來超輕盈又顯瘦。泡泡大底延伸上來的三角形從後側看起來很顯瘦外，腳踝側邊的弧度也做得比較明顯，可以露出更多腳踝的部分，修飾度整個點好點滿！

以前NB鞋款都是復古的老爹鞋，這雙加入了近幾年很流行的解構設計，還有兩側鞋身的不對稱的鴛鴦鞋面，所以一推出真的很吸睛！

327真的推出許多很中女孩子們口味的配色！像是這雙的大N logo是使用乾燥玫瑰帶一點草莓粉色，搭配上黑色的麂皮，非常適合甜跩風女孩。

熱門黑球鞋推薦4：New balance U327cnt

今年還推出一雙虎年限定的U327cnt，除了327常見的不對稱設計外，鞋帶的兩側還多加了綠色、紅色的麂皮拼接，可以為整體穿搭增加亮點！而且因為是虎年限定版本，特別在鞋身標籤上加上了粉紅色的老虎紋路，如果是NB327的愛好者，這雙很值得收藏～

熱門黑球鞋推薦5：Nike Waffle One

網友熱議的平價Sacai來了！Nike Waffle One一推出也是轟動了球鞋圈，很特別的是採用透氣網布的鞋面，所以可以看到裏面穿的襪子顏色，所以大家可以根據當天的穿衣風格，來打造出不同的顏色變化，除此之外，這雙鞋款從後側看是多重的設計結構，讓原本簡約的外型增加層次度，很適合喜歡玩穿搭的人！

最讓人驚豔的是，穿上腳後的瞬間讓腳板產生精緻又小巧的視覺效果，是今天介紹的所有鞋款中，最顯腳板修長的款式！跟同樣是修飾腳板的PUMA Wild Rider比起來，視覺上的尺寸直接小一號。

熱門黑球鞋推6：FILA FLUID

以往的FILA 老爹鞋都是給人青春活潑、仙氣、女孩感的鞋款，但FILA FLUID是以越野跑鞋為概念設計，因此整體設計相當中性，非常適合當作情侶鞋款。相當具有設計感的貓爪大面積鞋底，可以將腳掌襯托得相當小巧，還能有效增加雙腳份量感，達到瘦小腿效果！最讓編輯驚豔的是，這雙雖然看似很厚重，但其實穿在腳上非常的輕盈，難怪韓妞們總是穿不膩FILA鞋款。

由於嚴峻的疫情，讓現在人更崇尚到戶外活動！這雙鞋身可以說根本是為了登山、健行所設計得鞋款，鞋身部分使用鞋跟連接至鞋帶的抽繩設計，還特別使用了菱形格紋鞋帶，及反光三角型綴飾，加上輕量的鞋底，穿上隨時要去露營都沒有問題~

熱門黑球鞋推薦7：VANS X Skateistan Skate Era

VANS的聯名款式一直是球鞋控們關注的焦點！這次與使用滑板運動，以及教育來增強兒童能力的國際機構Skateistan，聯名推出一系列童趣鞋款。除了經典的棋盤格設計，還有加上很多的刺繡圖案，架上鞋底的Skateistan字樣，將原本的潮流鞋款變得可愛爆棚、根本超值得收藏。

後跟標籤及鞋墊換成象徵Skateistan的綠色，就連鞋墊的棋盤格部分也是！加上鞋舌還特別使用了彈力帶固定，解決每次走路鞋舌亂跑得問題外，還有加厚的緩震鞋墊，增添身高又拉長比例，可以說細節設計做得非常到位！

熱門黑球鞋推薦8：ASICS GEL-1130

ASICS GEL-1130採用網布加上金屬皮革打造出流線感的俐落鞋身，降低了復古鞋款給人了厚重感。一般的慢跑鞋通常都會有一種「專門拿來運動」的鞋款，但這雙其實加入了厚底及氣墊設計，穿起來舒適度相當足夠外，也保留了復古元素，也更好運用在穿搭上面！無論搭配五分運動短褲、leggings都可以，也因為他是採用大量的透氣面料，運動也不怕腳悶熱，如果是喜歡爬山、露營等戶外活動，穿這雙非常合適！

熱門黑球鞋推薦9：New balance M990BS3

new balance 990可以說是NB經典中的經典！使用了皮革與網布的異材質拼接，豐富度與層次度都大大提升，而且鞋舌的部分其實相當有巧思，特別使用了微微反光的深灰色菱格紋搭配NB、USA的立體字樣，加上下面還加上銀色做打底，跟第一版990比起來，更帶有現代設計感。

而且看到鞋跟的部分，還印有NB的標誌性紅底logo，真的是細節滿滿～他是屬於D楦頭設計，穿上腳後會有拉長腳板的效果，但又保留了復古老爹鞋款的圓潤感，所以也不太會挑穿搭！

熱門黑球鞋推薦10：New balance M992EA

New balance 992睽違了14年重新推出復刻版本！990跟992的版型穿上腳後其實很相像，但相比起來992的鞋底更加柔軟好穿，整體的的設計也比較簡單，因此日常百搭性更高。擁有舒適度外，相當高的顏質也是992經典不敗的關鍵，全黑的麂皮和網眼鞋面，不會過於高調的時髦度，流露出不經意的氣場，穿在腳上讓你展露出高質感。

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