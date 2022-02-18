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徐玄《解禁男女》洩幹練氣勢！4款春季單品，都會高級女人必備

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實習記者施至真／綜合報導

Netflix韓國電影《解禁男女》由徐玄、李濬榮主演，一直給人溫柔氣質形象的徐玄，在片中化身拿著皮鞭罵人的SM女王，反差形象讓粉絲們拍手狂讚，除了吸睛題材及徐玄的精緻美顏外，片中活潑卻優雅幹練的穿搭，更成為不少都會女性的春季穿搭範本，以下4款搶眼單品讓粉絲搶先一窺SM女王風采！

＃碎花洋裝

被票選為約會必勝的碎花洋裝，是近年女孩們的最愛穿搭，片中徐玄選穿這套適合春天的白色系碎花洋裝，帶來一種活潑輕盈卻又優雅的撩人氣質，腰間褶皺收腰的設計，為甜美單品注入性感女人味，加上不會過度暴露胸前肌膚的V領剪裁，巧妙露出鎖骨及頸部線條，看似簡單的洋裝造型，低調卻散發迷人魅力，絕對是心機滿滿。

▲徐玄《解禁男女》洩幹練氣勢！。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

▲碎花洋裝是約會必勝穿搭，輕盈優雅很適合春天。（圖／翻攝自IG@netflixkr，下同）

＃風衣外套

徐玄繼上回飾演韓劇《私生活》中的百變詐欺犯之後，這次化身為工作態度認真，且個性直接的新時代女性，總是穿著緊身OL制服搭配高衩迷你短裙，成熟火辣的形象給人一種有個性的硬派氣勢，再搭配藏青色長版風衣，將都會女子知性幹練的氣質完美呈現。

▲徐玄《解禁男女》洩幹練氣勢！。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

▲春天天氣不穩定，就需要幹練又氣勢的風衣外套。

＃襯衫

在《解禁男女》中，徐玄最常以各式「襯衫」造型出鏡，包括上班族必備的條紋襯衫、清新甜美的粉色襯衫，而共通點是徐玄會將領口前兩顆扣子解開，打造「V領」視覺感，既不會太過正式，同時又能展現率性女人味。另外，除了OL制服穿搭，襯衫也很適合拿來當作外罩使用，春天天氣變化大，隨身帶一件襯衫當外罩或穿搭單品，既不占空間又時髦。

▲徐玄《解禁男女》洩幹練氣勢！。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

▲徐玄將襯衫前兩顆扣子解開，製造V領效果更加分。

＃針織上衣

搭配性極高的針織單品既保暖又好看，最適合在天氣變化不穩定的春天著用，徐玄這身淺灰色粗針織上衣，不論搭配褲裝或裙裝都很適合，除了微微解開一顆鈕釦，增加細節小巧思之外，也可以當作針織外套搭配洋裝，展現溫柔婉約的女性魅力。

▲徐玄《解禁男女》洩幹練氣勢！。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

▲針織單品最能展現溫柔婉約氣質。

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關鍵字：

解禁男女, 徐玄, 穿搭, 春天穿搭, 都會女子

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