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亮・珠寶／拍賣史最大藍鑽曝光　挑戰富豪寵女巨鑽與16億天價紀錄

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▲▼ 藍鑽 。（圖／公關照）

▲蘇富比呈獻15.10克拉「戴比爾斯 庫利南 浩宇之藍」藍鑽，估價逾1,337,088,000元起。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

猶記得香港富商劉鑾雄寵女兒劉秀樺，2015年在日內瓦蘇富比拍場重金砸下約1,350,000,000元標下12.03克拉藍鑽，並以女兒英文命名為「藍月」（The Blue Moon of Josephine），至今仍是所有鑽石或寶石每克拉單價的最高拍賣紀錄；隔年日內佳士得以約1,602,883,000元拍出14.62克拉艷彩藍鑽「The Oppenheimer Blue」，創下藍鑽最高拍賣紀錄，現在此天價出現挑戰者，蘇富比端出15.10克拉「戴比爾斯 庫利南 浩宇之藍」（The De Beers Cullinan
Blue）藍鑽，估價逾1,337,088,000元起，規劃將到台灣巡展，讓藏家一睹真面目。

▲▼ 藍鑽 。（圖／公關照）

▲15.10克拉長方形階梯式切割「戴比爾斯 庫利南 浩宇之藍」藍鑽，成為拍賣史上最碩大的艷彩藍鑽。

▲▼ 藍鑽 。（圖／公關照）
▲De Beers為得標者打造獨一無二的羽冠造型戒指。（圖／翻攝De Beers IG）

過去20年來，登上國際拍場的重要藍鑽屈指可數，此次領銜蘇富比4月下旬 Luxury Week拍賣的「戴比爾斯 庫利南 浩宇之藍」，為15.10克拉長方形階梯式切割（Step-Cut）藍鑽，來自一枚去年4月在南非庫利南鑽礦發現的原石，經精湛工藝切割打磨，成為拍賣史上最大的艷彩藍鑽，亦是美國寶石學院（GIA）所鑑定過最大的內部無瑕階梯式切割艷彩藍鑽。

在GIA評級的藍鑽中，少於1%屬最高的艷彩等級，足以證明「戴比爾斯 庫利南 浩宇之藍」的珍貴，且採用彩鑽罕見的長方形階梯式切割，代表對鑽石本身的顏色有極高的要求，必須比其他切工形狀的鑽石更為濃郁才能盡顯其美麗色彩，身價自然不凡，估價超過13億元，有機會飆破歷史天價紀錄。

▲▼ 藍鑽 。（圖／公關照）

▲日內佳士得2016年5月以約1,602,883,000元拍出14.62克拉艷彩藍鑽「The Oppenheimer Blue」，創下藍鑽最高價紀錄。（圖／翻攝佳士得官網）

談及拍賣場上的知名藍鑽，立刻讓人聯想到香港富商劉鑾雄送當時僅7歲女兒劉秀樺的藍鑽，當年他以約1,350,000,000元標下12.03克拉古墊形切割艷彩藍鑽，並以女兒命名「The Blue Moon of Josephine」，每克拉約1.12億元的價格至今日仍是所有鑽石或寶石每克拉單價的最高拍賣紀錄，在此之前他也曾以3億買走7.03克拉鮮彩藍鑽「Star of Josephine」、9.3億元標走16.08克拉豔彩粉紅鑽，全是送給他與老婆甘比（陳凱韻）所生的長女劉秀樺，極盡寵愛。

▲▼ 劉鑾雄 。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

▲香港富商劉鑾雄（左）疼愛老婆甘比（右）與女兒劉秀樺（中），多次在拍賣會標下頂級名鑽送給女兒。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

▲▼ 藍鑽 。（圖／公關照）
▲劉鑾雄於2015年內瓦蘇富比拍賣，砸約1,350,000,000元標下12.03克拉以女兒命名的The Blue Moon of Josephine藍鑽，創每克拉最高價藍鑽紀錄。（圖／翻攝蘇富比官網）


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關鍵字：

亮珠寶, 蘇富比, 佳士得, 藍鑽, 劉鑾雄, 甘比, 陳凱韻, 劉秀樺

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