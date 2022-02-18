《鬼滅之刃》性感內衣又來了！「音柱」寶石加上去太華麗

實習記者吳昀庭／綜合報導

《鬼滅之刃》第二季「遊郭篇」近日迎來大結局，大家是不是還對帥氣的音柱念念不忘？常推出《鬼滅之刃》周邊的日本Bandai公司，就帶來了以「音柱」宇髓天元為靈感設計的女性內衣、家居服，上面的印花圖案就是音柱頭上的寶石，穿上去馬上變得跟他一樣華麗。

▲《鬼滅之刃》「音柱」女性內衣、家居服系列。（圖／翻攝自bandai-fashion.jp，下同）



日本Bandai公司先前就推出過《鬼滅之刃》女性內衣、家居服系列，第一彈有炭治郎、禰豆子、胡蝶忍三款，第二彈是煉獄杏壽郎、栗花落香奈乎。大受好評之後，又帶來了第三彈，這次選擇了「遊郭篇」裡戲分吃重的「音柱」宇髓天元為主角，將他的特徵融入設計。

「音柱」宇髓天元造型搶眼，尤其是頭上閃亮的紫色、藍色寶石飾品，所以家居服系列就以此為靈感，在純白布料上加入紫色、藍色花紋，並用一小顆銀色寶石點綴，做成了內衣褲組、可拉成一字領的公主袖短上衣、附襯墊的細肩帶上衣、家居短褲，以及髮帶和束口小包包，柔和的色調帶有清純感，穿起來充滿女人味。想要的話目前官網己經開放預訂，6月正式出貨。

另外，三麗鷗的人氣角色大耳狗在今年迎來20周年，他們與日本內衣品牌PEACH JOHN的姊妹牌GiRLS by PEACH JOHN合作，推出一系列內衣和家居服。顏色選用大耳朵代表性的天藍、白色，做成各種可愛造型，有一款內衣是浪漫的刺繡蕾絲，胸口中間有隻大耳狗，其他兩款分別是大耳狗印花和藍白條紋，除了內衣，還有超萌的大耳狗帽T、淺藍成套睡衣和大耳狗束口袋。

▲GiRLS by PEACH JOHN與大耳狗合作推出內衣和家居服。（圖／翻攝自fashion-press.net，下同）

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