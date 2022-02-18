「Rosé式性感」太撩人！開胸洋裝、黑絲網襪「誘惑造型」連發

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Rosé於近日釋出替雜誌拍攝的一系列畫報，性感美照連發，Rosé不只是挑戰了裸露肌膚的「開胸洋裝」，還有誘惑氛圍滿點的「黑絲網襪」造型，在Rosé的清瘦身形與野艷妝容的表情下，呈現出別人學不來的「Rosé式性感」，每一張都太撩人。

▲Rosé挑戰大尺度的「開胸洋裝」。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）



Rosé身為SAINT LAURENT全球品牌代言人，這回登上韓版《W》雜誌，不外乎擔綱演繹多套SAINT LAURENT新裝。只見Rosé先是穿上細肩帶洋裝出鏡，胸前深U挖到胃部，加上背後全鏤空的設計，露出大面積肌膚，讓Rosé一個簡單的側身抬手動作，便噴發火辣氣場。

▲Rosé穿著YSL經典的水鑽靴，流露YSL的性感氣息。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）



另一套造型裡，Rosé示範黑色羽毛洋裝，搭配網狀水鑽膝上襪靴（rhinestone boots），遠看就像是穿著網襪一般，由Rosé完美駕馭出YSL所欲刻畫的女性性感；簡約素雅的貼身黑裝下，Rosé則是穿上透視黑絲襪包覆整雙美腿，或坐或躺展現極致性感的姿態，重新讓「黑絲襪」成為流行趨勢。

▲Rosé的「黑絲襪」造型素雅簡約卻性感撩人。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）



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