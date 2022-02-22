網友大推8款生活好物！尤其是「安眠神器」女生用過就回不去

實習記者施至真／綜合報導

在生活便捷的時代，不論想要什麼都能夠方便又快速的取得，並且還有許多性質相同的產品，能夠替代使用，然而，總有一些生活好物是無法被取代的，今天就來盤點8項網路票選用過就回不去的生活好物，看看你是否也覺得少了「它」萬萬不行。

1.無線耳機

現代人不論通勤或著休息吃飯，都離不開手機及耳機，而單靠藍芽就可連接3C產品的無線耳機，不但少了容易糾結的耳機線，降噪效果和音質也都十分清晰，最重要的是體積小好攜帶，因此許多網友表示「實在太方便」、「用過就回不去了」，不過還是有傳統派的粉絲表示，自己還是喜歡有線耳機的使用感受。

▲無線耳機是日常通勤必備好物。（圖／翻攝自IG@thecoopidea_tw）

2.手持吸塵器

使用掃把打掃的時代已經過去了，現代人更習慣使用無線吸塵器清掃環境，不過在環境空間有限的情況下，不少網友更傾向使用尺寸輕巧，且充電快速的手持吸塵器，便宜好入手的價格，絕對是小資族的居家好幫手。







3.水波爐

主打一機多用的水波爐，透過加熱水蒸氣的原理，輕鬆完成微波、烘烤、解凍……等多項功能，讓食物不只能夠快速的均勻受熱，同時還能保留鮮美好滋味，就算身為料理小白也能輕鬆使用！

4.氣炸鍋

氣炸鍋真的是最強懶人家電，使用高溫熱風將食物本身的油脂逼出，能夠產成「油炸」的效果，同時減少食物熱量，只要輕輕按下幾個按鈕，就能揮別廚房惱人的油煙問題，讓你不用叫外送也能輕鬆吃到美味的炸物，就算需要多花一點時間清洗氣炸鍋，也完全不嫌麻煩。

▲水波爐和氣炸鍋是廚房小幫手。（圖／翻攝自MOMO購物，IG@telfordplazahk）

5.衛生棉條

現代女性的生理用品選項多元，除了衛生棉外，衛生棉條和月亮杯都是生理期的好幫手，不少網友表示「使用棉條後，經血不外漏更加清爽」、「用過就回不去傳統棉棉啦」，不過也要提醒各位，記得定時更換棉條，才能保證私密處不被細菌問題困擾。

6.好眠褲

網路票選最觸動女性的發明，第一名就是好眠褲！被譽為「安眠神器」結合了內褲及衛生棉的拋棄式安眠褲，能夠完整貼合臀部線條，並將超長吸收體延伸至安眠褲尾端，讓女孩盡情翻身也不怕側漏，能夠安心享受睡眠，一覺到天亮。

▲安眠褲是女生生理期最得力的助手。（圖／翻攝自屈臣氏）

7.頭皮磨砂膏

不少人對頭皮護理有些陌生，除了臉部及身體保養外，頭皮也需要被特別照顧喔，每週只需使用1-2次頭皮磨砂膏，就能有效舒緩頭皮，讓緊繃的肌膚放鬆，若是沒有定期去角質，可能會產生毛孔阻塞、頭氣異味、頭皮屑等問題。





8.毛髮護理

另外除了生活用品之外，網友也推薦使用雷射除毛和霧眉等項目，改善毛髮雜亂濃密，或是眉毛過於稀疏的問題，想要讓自己更精緻美麗的漂亮美眉，可以參考看看喔。

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