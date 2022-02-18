沛納海18萬停產錶驚喜登太空！　品牌喊話太空人「找我們保養」

▲俄羅斯太空人Anton Shkaplerov 左手手套上佩戴45毫米沛納海 Radiomir 腕錶，執行太空任務。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）潛水錶廣為人知，但登上太空倒是頭一遭，連品牌高層都為之驚訝，故事緣起自1月19日國際太空站第66次遠征的艙外活動期間，俄羅斯太空人Anton Shkaplerov左手手套上佩戴18萬元的45 毫米沛納海Radiomir 腕錶，在美國太空總署NASA TV播放的7小時艙外活動影片中不斷搶鏡，意外證明錶款能承受嚴苛環境與考驗，讓沛納海總部大為欣喜，向太空人喊話：「任務結束後，我們非常樂意為Shkaplerov先生提供腕錶保養及維修服務！」

▲俄羅斯太空人Anton Shkaplerov所戴的沛納海 Radiomir PAM210腕錶已停產，原定價180,000元。

太空人在進行艙外活動時，要面對陽光照射和高逾攝氏121度的高溫，處於陰影時，溫度更降至零下攝氏157度，代表太空人Anton Shkaplerov佩戴的沛納海已停產的Radiomir PAM210腕錶也夠堅固才能承受嚴峻考驗。品牌坦言過去錶款設計主要應付地下而不是天上，從未設計過預備登上太空的錶款，此次意外隨太空人執行任務，應證錶款的堅固耐用特色。

▲1969年歐米茄超霸錶伴太空人登月，從此稱為登月錶。（圖／翻攝歐米茄官網）

提及戴上太空錶款，第一聯想當屬歐米茄（OMEGA）1957年開啟傳奇的超霸錶，1962年太空人Walter Schirra佩戴自己的超霸錶執行「水星任務」，1965年歐米茄獲得美國太空總署認可能參與所有載人太空飛行任務，自此超霸錶參加6次登月任務，包括1969年伴阿姆斯壯（Neil Alden Armstrong）與艾德林（Buzz Aldrin）踏上月球表面，贏得「登月錶」封號。

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