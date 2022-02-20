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奧斯塔羅12星座一周運勢0221-0227　巨蟹工作加重了、雙子感情升溫

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▲運勢 。（圖／奧斯提供）

20220221-0227奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天秤座事業運最旺！對於目前的工作環境有高度的認同感，也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰，因此將會是行動力滿點的一周。

TOP2：天蠍座愛情運最旺！雙方在感情中的互動增加，讓這段感情溫度提升許多，也因為如此雙方都更加願意為這段關係的未來努力。

TOP3：金牛座金錢運最旺！正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

本周需注意星座

1.巨蟹座事業運需要留意：工作內容有失衡的可能，可能明明是共同計劃卻被指派較多的責任，或是工作業務突然加重了，下周將是過渡的一周，需要多注意。

2.獅子座愛情運需要留意：突如其來的感受勾起內心的回憶。面對過往的情感要學習放下，始終放在心裡不願踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已。

3.處女座金錢運需要留意：正財運不佳，也有破財的機會，建議工作上保守就好不要有太多的動作。

牡羊座

整體運勢★★★
牡羊朋友對周遭的人事物都提不起什麼熱情，對於自己的目標也感到懷疑，多留意別讓一時的低迷或情緒低落影響了自己。

愛情運勢★★
較低迷的戀愛信心，在下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向也感到迷惘，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長。

事業運勢★★★★
需要花時間考慮一下目前目標是否正確或有沒有需要調整的地方，會是個步伐緩慢的一周，不如好好思考一下自己想做的也是不錯。

金錢運勢★★★
正偏財運都不理想，多避免在投資或理財方面，都不會有太多的起色。

金牛座

整體運勢★★★
金牛朋友面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些心態調整。

愛情運勢★★★
會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業運勢★★★
事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作週期。

金錢運勢★★★★★
正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

雙子座

整體運勢★★★★
雙子朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊都將開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多，好好把握下周難得的平靜。

愛情運勢★★★★
雙方關係相當穩定，沒有煩人的阻礙，彼此的互動關係也相當的良好，奧斯提醒適時的給彼此點空間會更增加感情的升溫。

事業運勢★★★★
開始感覺滿意，對目前的現況也都能接受並安於現狀，而這樣的狀況大致來說是很好的，也讓自己更願意投入目前的工作。

金錢運勢★★★★
正財運還算不錯，可以多加留意職場前輩所帶來的投資訊息，有望為你進點財。

巨蟹座

整體運勢★★★
巨蟹朋友下周要注意，目前看似平穩的狀況將開始動搖起來，過去的平穩與安定都將在下周有不安定的成份存在。

愛情運勢★★★
留意雙方的腳步與目標是否相同，愛情是共同努力的沒錯但前提是目標是相差不遠的，雙方埋首各自的目標對於情感可不會有助益。

事業運勢★★
工作內容有失衡的可能，可能明明是共同計劃卻被指派較多的責任，或是工作業務突然加重了，下周將是過渡的一周，需要多注意。

金錢運勢★★
正財運不佳，對於多餘的花費要多加節制並注意突然其來的金錢支出。

獅子座

整體運勢★★
獅子朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助。

愛情運勢★★
突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感要學習放下，始終放在心裡不願踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已。

事業運勢★★
對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己避免因此影響到自己的工作。

金錢運勢★★
財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意。

處女座

整體運勢★★
過往努力扎下的根基在下周動搖了起來，因此將讓處女朋友面臨不少困境，奧斯提醒在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他方向。

愛情運勢★★
對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐。

事業運勢★★
過往穩定的學事業下周也將開始動搖起來了，將是不太穩的一周，工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況。

金錢運勢★
正財運不佳，也有破財的機會，建議工作上保守就好不要有太多的動作。

天秤座

整體運勢★★★★
強而有力的行動將充斥在天秤朋友的生活當中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭朋友，奧斯建議如果一直以來有事想做但始終未付諸行動朋友，下周要多加把握。

愛情運勢★★★★
兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高，且相當特別的是這樣的原因也有一部分是來自肉體關係。

事業運勢★★★★★
對於目前的工作環境有高度的認同感，也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰，因此將會是行動力滿點的一周。

金錢運勢★★★★
偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

天蠍座

整體運勢★★★★
天蠍朋友對生活的滿意度將大上許多，過往的努力在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌的許久的腳步。

愛情運勢★★★★
雙方在感情中的互動增加，讓這段感情升溫許多，也因為如此雙方都更加願意為這段關係的未來努力。

事業運勢★★★★
學事業方面顯得游刃有餘，面對許多工作都能夠妥善處理，也因為如此動起了想在自我成長的念頭，將會是挺上進的週期，好好把握。

金錢運勢★★★★
正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上，獲得的報酬將大上許多喔。

射手座

整體運勢★★
射手朋友對於目前環境將感到些許的無力，長久以來不肯正視或是逃避的問題在下周將重新面對，需要完全解決，因此讓內心感到疲憊無奈。

愛情運勢★★★
不再像過去存在逃避的感覺，也嘗試將問題拿出來溝通解決，會是個有效處理問題的一周，建議可以把想解決的情侶問題拿出來討論與溝通。

事業運勢★★★
職場上同事的關係在下周改善許多，並且對環境或是信心重新建立起來，奧斯建議要好好把握，因為工作上的狀況都能減緩許多問題，也能夠有效解決。

金錢運勢★★
正偏財運都平淡許多，沒有太大起伏。

摩羯座

摩羯朋友的物質慾望將提升，許多事情也不再看得那麼細，讓自己停留在物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多。

愛情運勢★★
感情運勢要多加注意自己的狀況，有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事的，下周對於情感的想法將複雜許多。

事業運勢★★★
目前正在自我的工作上努力奮鬥，除了掙錢還是掙錢，而卻也隱含著過度勞累的狀況，奧斯提醒下周工作方面要適時的放鬆。

金錢運勢★★
正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運方面，下周要好好理財，而如果有投資意願的朋友，下周並不是個入場的好時機。

水瓶座

整體運勢★★★
水瓶朋友在處事上則顯得畏畏縮縮，對於未知的新事物感到些許的恐懼，下周有望接觸新的事物，不管是工作或生活中，但自己卻因為恐懼而拒絕了這樣的機會。

愛情運勢★★
感情中的思緒則顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，奧斯建議面對感情時需要簡化些，別過度思考。

事業運勢★★★
要注意積極度減少的狀況，工作上的考量度太多，讓自己做起事來顯得畏畏縮縮，奧斯提醒下周避免工作上過度的思考，以免做起事來綁手綁腳。

金錢運勢★★★
財運停滯，並不會有增加的狀況，建議留意且注意開銷的增加。

雙魚座

整體運勢★★★★
雙魚朋友對於自我的自信提升許多，讓自己面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當，好好把握來處理棘手的事情。

愛情運勢★★★★
雙方信任感在下周提高，如果是剛在一起的情侶，下周彼此的感情也將進展的非常快速且穩定。

事業運勢★★★★★
自信心相當的強烈，讓自己都做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★
正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

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