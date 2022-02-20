11款氣質「粉嫩色皮夾」不怕撞款！CELINE一包兩用、GUCCI萬元初入手

文／美人圈

新的一年到來，是時候換個皮夾犒賞自己，為新的一年帶來新氣象！除了經典的黑白色外，質感的粉嫩色更是顯溫柔氣質、不怕撞款的好選擇。小編特搜了11款「粉嫩色精品錢包／皮夾」推薦給大家，包含CELINE、DIOR、YSL、CHANEL等，趕緊將這篇筆記起來，換個心儀的錢包吧！

2022新款「粉嫩色精品錢包／皮夾」推薦：CELINE 小型銀包連零錢格

CELINE這款紅鶴色真的美翻！以亮面小牛皮製成，精緻的方正外型搭上經典的凱旋門開扣，處處都是細節。內裏有零錢袋、4個信用卡插袋及紙幣口袋設計，重點是設有可拆式卡片套，一包兩用真的超值，首推CELINE這系列錢包呀！

▲CELINE 小型銀包連零錢格。（圖／CELINE）

2022新款「粉嫩色精品錢包／皮夾」推薦：DIOR 迷你LADY DIOR 錢包

DIOR這款是由經典包款LADY DIOR元素重現，以粉紅色漆面小牛皮製成，綴以Cannage藤格紋圖案縫線，加上可拆卸的「D.I.O.R.」吊飾，真的超時髦！內裏設有4個卡片隔層、1個鈔票隔層、1個貼袋及1個拉鏈口袋，設計輕盈而實用，非常符合日常攜帶需求。

▲DIOR 迷你LADY DIOR 錢包。（圖／DIOR）

2022新款「粉嫩色精品錢包／皮夾」推薦：CHANEL 珠寶鉤卡片夾

CHANEL這款令人少女心噴發啊！由小羊皮製成，綴上經典菱格紋縫線，以及亮金色雙C LOGO，還加上了掛鉤，上頭有CHANEL黑色字樣，能別在包包上，真的超吸睛～內裏有1個卡片夾及大口袋，隨手一拎就能外出了！

▲CHANEL 珠寶鉤卡片夾。（圖／CHANEL）

2022新款「粉嫩色精品錢包／皮夾」推薦：LOEWE 小號豎款皮夾

LOEWE這款皮夾以粒面小牛皮製成，綴上經典咖色皮帶開扣，內裏含寬敞的空間，設有拉鍊零錢袋、鈔票隔層、2個貼袋及6個信用卡層，想找多格層錢包的朋友們，這款絕對會讓你滿意。

▲LOEWE 小號豎款皮夾。（圖／LOEWE）

2022新款「粉嫩色精品錢包／皮夾」推薦：PRADA皮革短錢包

PRADA這款是雪花粉色，真的一眼就傾心啊！以柔軟皮革及刮紋質感Saffiano皮革製成，加上塗漆金屬印字PRADA標誌，實在超精緻！看似小巧的包身，內裏含有零錢袋、鈔票夾層、2個內袋及3個信用卡夾層，可輕鬆收納必需品。

▲PRADA皮革短錢包。（圖／PRADA）

2022新款「粉嫩色精品錢包／皮夾」推薦：YSL MONOGRAM SMALL ENVELOPE WALLET

YSL這款錢包以品牌經典信封袋設計，由100%小牛皮製成，綴上銀色金屬YSL LOGO，相當的耀眼！小錢包內層有4個信用卡槽、1個主隔層，背部還設有1個平口袋，非常夠裝～價格也相較其他大牌平價，不管是自用或送禮都很合適！

▲YSL MONOGRAM SMALL ENVELOPE WALLET。（圖／YSL）

2022新款「粉嫩色精品錢包／皮夾」推薦：Chloé Alphabet small tri-fold wallet

Chloé這款錢包太仙！以小粒面光滑牛皮製成，配上皮革鍊環，綴上金色C字母墜飾，非常的引人矚目！包身精緻小巧，卻五臟俱全，內裏有鈔票夾層、2個口袋夾層及3個信用卡夾層，小廢包愛好者選這款準沒錯！

▲CHLOE Alphabet small tri-fold walle。（圖／CHLOE）

2022新款「粉嫩色精品錢包／皮夾」推薦：BURBERRY 小號折疊式錢夾

BURBERRY這款櫻草花粉色絕美！精選義大利鞣製羔羊皮製成，搭配銀色金屬「TB」標誌，每個細節都超精緻，不僅外型時尚也超實用，有6個卡夾、零錢袋、紙鈔夾層及3個插袋能使用，容量握在手中剛剛好！

▲BURBERRY 小號折疊式錢夾。（圖／BURBERRY）

2022新款「粉嫩色精品錢包／皮夾」推薦：FENDI 摺疊皮夾

FENDI這款小巧的雙折皮夾，以淺粉紅色摔紋Cruise皮革製成，綴有經典F圓形LOGO，內裏設有一個平底口袋、按釦式零錢袋和四個信用卡夾層，空間超足夠！

▲FENDI 摺疊皮夾。（圖／FENDI）

2022新款「粉嫩色精品錢包／皮夾」推薦：GUCCI GG Marmont系列卡包

GUCCI的GG Marmont系列錢包一直都很火，價格也相當好入手，是入門精品的好選擇！最新款式的卡包以玫瑰米色皮革製作，綴上同色雙G LOGO，展現了低調時尚美，內裏含有6個卡片夾、零錢袋及鈔票夾層。

▲GUCCI GG Marmont系列卡包。（圖／GUCCI）

2022新款「粉嫩色精品錢包／皮夾」推薦：BALENCIAGA PAPIER MINI WALLET

BALENCIAGA這款小錢包以三角折疊設計，如同摺紙般，搭配其經典LOGO深受許多人喜愛！迷你尺寸卻設有零錢袋、鈔票袋及3個信用卡槽，寶寶粉色質感超好，重點是價格只要萬元初，相當值得入手。

▲BALENCIAGA PAPIER MINI WALLET。（圖／BALENCIAGA）

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