8顆「入門級精品包」太欠收！LV迷你波士頓、DIOR腰包5萬有找

文／美人圈

前陣子領完年終收穫一筆，過完年是不是又收到不少紅包與刮刮樂獎金啦~辛苦了一整年，你是不是也在苦惱要買哪顆包好好犒賞一下自己，這回編輯就為大家特搜Chanel、LV、Dior等8款入門級精品包，只要5萬元即可收下小香、Dior，真的是CP值爆棚，跟著這份名單挑選，絕對保值不踩雷！

2022入門級精品包推薦1：Chanel 腰帶包

2022一開春，香奈兒就為許多經典包款換上繽紛馬卡龍配色，其中最讓人眼睛為之一亮的，正是Chanel腰帶包，結合經典皮穿鍊、菱格紋元素於一身，加上時下最夯的迷你包型，以及平易近人價格，堪稱全場CP值之最，想Get人生第一顆小香包，不妨可以從腰帶包開始入門喲~

▲Chanel 腰帶包，NT$56,700。（圖／Chanel）

2022入門級精品包推薦2：Dior Saddle 輕型迷你腰包

Dior Saddle迷你腰包是許多時尚迷的最愛，Oblique斜紋老花、D字復古吊飾處處都充份展現DIOR的優雅DNA，可以當作腰包、腋下包、斜揹包使用，就像是一次擁有了三款包一樣，實用度破表，全新岩石灰配色，更是大寫的高級感！

▲Dior Saddle 輕型迷你腰包，NT$48,000。（圖／小紅書@就是吧啦呀、DIOR）

2022入門級精品包推薦3：Prada 小號珠片網布手提袋

春夏氛圍感滿滿的Prada迷你托特包，這回換上薰衣紫、櫻花粉配色，點綴上珠光亮片一整個仙氣十足，還貼心附贈可拆卸的萬用袋，簡直就是一個買一送一的概念，可以幫小資族將金錢價值發揮到最極致！

▲Prada 小號珠片網布手提袋，NT$59,000。（圖／BEAUYT美人圈、Prada）

2022入門級精品包推薦4：Louis Vuitton NANO SPEEDY

說到精品入門包款，怎能不提LV Nano Speedy，迷你波士頓包型宛如被縮小燈照到一樣，顯得特別精巧可愛，但容量卻又非常實在，可以輕鬆放入手機、唇膏、衛生紙、卡包等等日用品，是一款實用度與顏值都兼具的夢幻逸品。

▲Louis Vuitton NANO SPEEDY，NT$43,700~55,500。（圖／IG@heycarmen、小紅書@Newtella）

今年春夏還推出了粉色及藍色牛仔變奏款式，再把LV Nano Speedy的顏值提升到另一個檔次，一開賣就立刻成為櫃上詢問度最高的包款，想要入手一定要趁早。

2022入門級精品包推薦5：Loewe 小號柔軟小牛皮白龍 Heel 手拿包

Loewe攜手吉卜力推出聯乘系列包款，湯婆婆、無臉男、千尋與白龍等人氣角色躍上經典包款，顯得更加童趣活潑，像是這款Heel 手拿包就印有白龍帥氣臉龐，內裡則點綴可愛的龍貓壓紋，處處都彰顯設計巧思。

▲Loewe 小號柔軟小牛皮白龍 Heel 手拿包，NT$23,000。（圖／小紅書@Cassey、Loewe）

2022入門級精品包推薦6：Celine TRIOMPHE凱旋門迷你包

另外，洗版各大社群的還有這咖！2022早春系列的Celine TRIOMPHE 凱旋門迷你包，經典的方形包身變成了超可愛的小方塊，中間仍依舊保留凱旋門金釦，雖然主打迷你包，但不只能裝可愛，還可以裝下卡夾與唇膏，日常揹出門恰到好處。

▲Celine TRIOMPHE凱旋門迷你包，NT$36,000。（圖／小紅書@lucinaaa）

▲Celine TRIOMPHE凱旋門迷你包。（圖／小紅書@章章）

2022入門級精品包推薦7：Burberry Lola 绗缝羔羊皮半月包

Burberry新款 Lola半月包，擁有柔軟羔羊皮革、結合時髦半月包型，外表看起來就像是顆小餃子一樣可愛，軟萌的外觀馬上療癒人心，4萬有找的甜甜價格，也很適合當作買來犒賞自己的人生第一款精品包。

▲Burberry Lola 绗缝羔羊皮半月包，NT$36,900。（圖／Burberry）

2022入門級精品包推薦8：Chloé Woody肩帶款小型托特包

最後，就要來介紹國內外女星人手一咖的Chloé Woody托特包，百搭不出錯的奶茶配色加上Chloé Logo點綴的緞帶提把，簡直是仙上加仙，現在更進化成迷你肩帶款，無論斜揹或是手提都是100分的氣質優雅，只能用「完美」兩字來形容了。

▲Chloé Woody肩帶款小型托特包，NT$30,600。（圖／Chloé、小紅書@梁缘同学）

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