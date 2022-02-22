fb ig video ETtoday search mobile

8顆「入門級精品包」太欠收！LV迷你波士頓、DIOR腰包5萬有找

>

文／美人圈

前陣子領完年終收穫一筆，過完年是不是又收到不少紅包與刮刮樂獎金啦~辛苦了一整年，你是不是也在苦惱要買哪顆包好好犒賞一下自己，這回編輯就為大家特搜Chanel、LV、Dior等8款入門級精品包，只要5萬元即可收下小香、Dior，真的是CP值爆棚，跟著這份名單挑選，絕對保值不踩雷！

2022入門級精品包推薦1：Chanel 腰帶包

2022一開春，香奈兒就為許多經典包款換上繽紛馬卡龍配色，其中最讓人眼睛為之一亮的，正是Chanel腰帶包，結合經典皮穿鍊、菱格紋元素於一身，加上時下最夯的迷你包型，以及平易近人價格，堪稱全場CP值之最，想Get人生第一顆小香包，不妨可以從腰帶包開始入門喲~

▲入門精品包。（圖／美人圈）

▲Chanel 腰帶包，NT$56,700。（圖／Chanel）

2022入門級精品包推薦2：Dior Saddle 輕型迷你腰包

Dior Saddle迷你腰包是許多時尚迷的最愛，Oblique斜紋老花、D字復古吊飾處處都充份展現DIOR的優雅DNA，可以當作腰包、腋下包、斜揹包使用，就像是一次擁有了三款包一樣，實用度破表，全新岩石灰配色，更是大寫的高級感！

▲入門精品包。（圖／美人圈）

▲Dior Saddle 輕型迷你腰包，NT$48,000。（圖／小紅書@就是吧啦呀、DIOR）

2022入門級精品包推薦3：Prada 小號珠片網布手提袋

春夏氛圍感滿滿的Prada迷你托特包，這回換上薰衣紫、櫻花粉配色，點綴上珠光亮片一整個仙氣十足，還貼心附贈可拆卸的萬用袋，簡直就是一個買一送一的概念，可以幫小資族將金錢價值發揮到最極致！

▲入門精品包。（圖／美人圈）

▲Prada 小號珠片網布手提袋，NT$59,000。（圖／BEAUYT美人圈、Prada）

2022入門級精品包推薦4：Louis Vuitton NANO SPEEDY

說到精品入門包款，怎能不提LV Nano Speedy，迷你波士頓包型宛如被縮小燈照到一樣，顯得特別精巧可愛，但容量卻又非常實在，可以輕鬆放入手機、唇膏、衛生紙、卡包等等日用品，是一款實用度與顏值都兼具的夢幻逸品。

▲入門精品包。（圖／美人圈）

▲Louis Vuitton NANO SPEEDY，NT$43,700~55,500。（圖／IG@heycarmen、小紅書@Newtella）

今年春夏還推出了粉色及藍色牛仔變奏款式，再把LV Nano Speedy的顏值提升到另一個檔次，一開賣就立刻成為櫃上詢問度最高的包款，想要入手一定要趁早。

2022入門級精品包推薦5：Loewe 小號柔軟小牛皮白龍 Heel 手拿包

Loewe攜手吉卜力推出聯乘系列包款，湯婆婆、無臉男、千尋與白龍等人氣角色躍上經典包款，顯得更加童趣活潑，像是這款Heel 手拿包就印有白龍帥氣臉龐，內裡則點綴可愛的龍貓壓紋，處處都彰顯設計巧思。

▲入門精品包。（圖／美人圈）

▲Loewe 小號柔軟小牛皮白龍 Heel 手拿包，NT$23,000。（圖／小紅書@Cassey、Loewe）

2022入門級精品包推薦6：Celine TRIOMPHE凱旋門迷你包

另外，洗版各大社群的還有這咖！2022早春系列的Celine TRIOMPHE 凱旋門迷你包，經典的方形包身變成了超可愛的小方塊，中間仍依舊保留凱旋門金釦，雖然主打迷你包，但不只能裝可愛，還可以裝下卡夾與唇膏，日常揹出門恰到好處。

▲入門精品包。（圖／美人圈）

▲Celine TRIOMPHE凱旋門迷你包，NT$36,000。（圖／小紅書@lucinaaa）

▲入門精品包。（圖／美人圈）

▲Celine TRIOMPHE凱旋門迷你包。（圖／小紅書@章章）

2022入門級精品包推薦7：Burberry Lola 绗缝羔羊皮半月包

Burberry新款 Lola半月包，擁有柔軟羔羊皮革、結合時髦半月包型，外表看起來就像是顆小餃子一樣可愛，軟萌的外觀馬上療癒人心，4萬有找的甜甜價格，也很適合當作買來犒賞自己的人生第一款精品包。

▲入門精品包。（圖／美人圈）

▲Burberry Lola 绗缝羔羊皮半月包，NT$36,900。（圖／Burberry）

2022入門級精品包推薦8：Chloé Woody肩帶款小型托特包

最後，就要來介紹國內外女星人手一咖的Chloé Woody托特包，百搭不出錯的奶茶配色加上Chloé Logo點綴的緞帶提把，簡直是仙上加仙，現在更進化成迷你肩帶款，無論斜揹或是手提都是100分的氣質優雅，只能用「完美」兩字來形容了。

▲入門精品包。（圖／美人圈）

▲Chloé Woody肩帶款小型托特包，NT$30,600。（圖／Chloé、小紅書@梁缘同学）

【延伸閱讀】

2022爆款「老花精品包」推薦！LV粉色丹寧、DIOR仙女粉美哭，這款迷你包2萬有找太欠收

時尚又耐裝「精品相機包」推薦！Gucci、Fendi質感爆棚，這款枕頭包超可愛必收

宋智雅穿假貨道歉了！白富美人設崩塌，同場加映二手精品網站推薦Top5，正品不踩雷

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

入門, 精品包, Chanel, LV, Dior

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

專家揪「3大洗頭壞習慣」難怪容易出油又掉髮！超多女生都犯過

專家揪「3大洗頭壞習慣」難怪容易出油又掉髮！超多女生都犯過

48歲篠原涼子性感身材不藏了！　《金魚妻》養眼曲線就靠「2件事」

48歲篠原涼子性感身材不藏了！　《金魚妻》養眼曲線就靠「2件事」

網揭瘦子的6個「生活好習慣」，讓你根本胖不起來

網揭瘦子的6個「生活好習慣」，讓你根本胖不起來

2022最新美白速報！「防禦亮白」正夯，肌膚立刻亮一號 LV與微風廣場分手　精品漲價、移動版圖「正要開始」 安格斯12星座一周運勢2／21-2／27 　雙子移動帶來好運、摩羯想吃回頭草 逛完林口outlet周邊美食這裡挑！6間特色餐廳連在地人都讚不絕口 Lisa挑戰災難顯老「女教師眼鏡」也太酷！　粉絲讚翻：我戴就是土狗 8顆「入門級精品包」太欠收！LV迷你波士頓、DIOR腰包5萬有找 林又立恢單「理想男友」條件公開！林可彤開出「薪水無上限」急徵才

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面