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NB跨界聯手平價服飾PAZZO！字母白襪、Logo衛衣「男女共穿」超燒

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記者王則絲／台北報導

喜歡網購的女孩們大概都對平價服裝品牌PAZZO不陌生，平實的價格與快速上新的時髦款式深受小資女喜愛，而近日PAZZO竟是宣布與時下人腳一雙的NEW BALANCE跨界合作，帶來一系列「男女共穿」單品，包括字母白襪、Logo衛衣⋯⋯都超燒，將於2月21日正式開賣。

▲PAZZO X NEW BALANCE。（圖／品牌提供）

▲PAZZO X New Balance 跨界聯乘系列將於02/21於PAZZO官網限量販售。（圖／品牌提供，以下同）

「PAZZO X NEW BALANCE」聯名系列推出包括多款休閒舒適的寬版衛衣、棉褲、白襪、復古球鞋與配件等單品，以可「男女共穿」的中性設計與版型為主。上衣部分像是字母刺繡T恤、NB Logo衛衣，都是以Oversized呈現，搭配同色系的抽繩、縮口棉褲，不管男生、女生穿都很帥氣。女孩們若是想加點「辣味」，本次聯名還有辣妹必備的貼身「五分褲」，搭配寬鬆衛衣輕鬆營造慵懶性感氛圍。

▲PAZZO X NEW BALANCE。（圖／品牌提供）

▲厚磅寬版刺繡TEE。

▲PAZZO X NEW BALANCE。（圖／品牌提供）

▲New Balance刺繡衛衣、刺繡棉褲。

▲PAZZO X NEW BALANCE。（圖／品牌提供）

▲彈性羅紋五分褲。

配件部分不能錯過的是中筒字母白長襪，絕對會成為日常出現率最高的一雙襪子，還可以與本次聯名NEW BALANCE特別授權PAZZO販售的408復古運動鞋款一起穿，再搭配一頂漁夫帽，穿上立刻化身潮妹子。

▲PAZZO X NEW BALANCE。（圖／品牌提供）

▲必敗配件：408復古運動鞋款、中筒襪、漁夫帽。

NEW BALANCE近年來連續推出多雙大熱鞋款，除了大紅大紫的327之外，還有復刻990、992⋯⋯許多女孩子甚至不只擁有一、兩雙，鞋款人氣驚人。最近NEW BALANCE還與精品MIU MIU推出聯名鞋款，以經典574鞋型延伸打造，溫柔色系重擊少女心，雖然要價24,500元，依然是在全球掀起一波搶購。

▲李瑜美 。（圖／翻攝自IG）

▲New Balance x Miu Miu 聯名系列鞋款，NT＄24,500。（圖／品牌提供）

►《殭屍校園》李瑜美辣曬腿根險曝光！　腳踩「最美NB鞋」成亮點

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關鍵字：

PAZZO, NB, New Balance, 408, 聯名

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