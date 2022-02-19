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「生肖幸運色」包包招財又開運！屬鼠選亮麗黃、屬虎最配薄荷綠

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文／美人圈

想要在新的一年擁有好運氣？不如挑選一顆生肖幸運色包包，好好犒勞自己，順便提升自己的好運氣，突破危機、將厄運通通趕走。這回編輯帶來日本網站spirituabreath公布的2022生肖幸運色，並且整理了推薦包款，虎哩今年發大財、虎年行大運！

2022生肖「鼠」幸運色包款推薦：亮麗黃

通過擁抱變化，你可以駕馭好運的浪潮！2022年思考對你來說相當重要，試著接受生活的變化，不要錯過任何機會，搭配明亮的黃色包包，可以幫助你發揮靈動的腦筋讓事情可以產生正向的影響。

▲生肖幸運色包包。（圖／美人圈）

▲GUCCI JACKIE 1961 小型皮革流浪包。（圖／GUCCI）

2022生肖「牛」幸運色包款推薦：寧靜白

各為辛苦的牛牛們，相信過去的一年都體會到「犯太歲」的威力！2022年將是個你可以用自己的方式度過時光，並感到平靜的一年，你可以在工作與愛情間取得很好的平衡，尤其在工作中可以輕鬆、在沒有過多的壓力下，獲得很好的收穫。而白色相當適合你，乾淨又純淨的顏色帶給你平靜感，讓你穩定情緒，發揮更好的實力。

▲生肖幸運色包包。（圖／美人圈）

▲CELINE TRIOMPHE MONOBLOC 平滑小牛皮掛肩袋純白色。（圖／CELINE）

2022生肖「虎」幸運色包款推薦：薄荷綠

2022年是屬於老虎發威的一年，年初時已經感受到你的躍躍欲試，準備在事業上大展身手，不過也因為今年是太歲本命年，因此處事都要特別小心，入手一顆幸運綠色包款，增添好運氣和動力，你的力量就會翻倍，順利度過一整年！

▲生肖幸運色包包。（圖／美人圈）

▲BOTTEGA VENETA TEEN POUCH。（圖／BOTTEGA VENETA）

2022生肖「兔」幸運色包款推薦： 寶藍色

屬兔的朋友今年運勢可能稍顯不佳，事業、健康會連帶到財運方面，首要關鍵要把健康顧好。選擇一款冷靜、沉穩的寶藍色包款，努力沉住氣，將阻礙轉為動力，也許會辛苦一點，但最後一定會看到努力的果實！

▲生肖幸運色包包。（圖／美人圈）

▲CHANEL BOY CHANEL 手把口蓋包。（圖／CHANEL）

2022生肖「龍」幸運色包款推薦： 翡翠綠

屬龍的人象徵著權勢，擁有得天獨厚、清高的氣質，因此在不管在待人處事上經常自我為中心。一般情況下眼光相當準確，但在今年可能會遭遇突如其來的變動，情緒因此變得起伏不定。翡翠綠不僅彰顯龍的高貴氣質，同時還帶有沉穩、冷靜的寓意，挑選一款粉翠綠色的包款，提醒自己時時刻刻要保持沉著，忍一時風平浪靜，即可化險為夷！

▲生肖幸運色包包。（圖／美人圈）

▲CHARLES & KEITH 鍊條金釦肩背包。（圖／CHARLES & KEITH）

2022生肖「蛇」幸運色包款推薦：墨綠色

屬蛇的人今年有「刑太歲」的格局，最忌諱的是變動不定，因此在投資、工作上都要特別注意，要懂得見好就收！選擇一款低調的深綠色色包款可以幫助你收起鋒芒與急性子，把今年當作休息時期，試著順其自然並放鬆對待一切。

▲生肖幸運色包包。（圖／美人圈）

▲YSL MANHATTAN SHOULDER BAG。（圖／YSL）

2022生肖「馬」幸運色包款推薦：鮮豔橘

屬馬的朋友，今年將是你創造機會的一年！2022年可以積極與人接觸，透過與人的談話，可以激起你的靈感、創意，選擇鮮豔明亮的橘色包款，可以帶給你好運氣，甚至貴人相助的機運。

▲生肖幸運色包包。（圖／美人圈）

▲HERMES COSTANCE 24 ESPOM 皮康康包。（圖／HERMES）

2022生肖「羊」幸運色包款推薦：長春花藍

今年將是相當旺的一年！請善用你的敏銳直覺與行動力，努力往你想要發展的目標前進。推薦給你2022的大勢色長春花藍，幫助你利用純粹的判斷力，讓事業、健康以及愛情運通通旺翻天！

▲生肖幸運色包包。（圖／美人圈）

▲BURBERRY OLYMPIA 肩背包。（圖／BURBERRY）

2022生肖「猴」幸運色包款推薦： 淡橙色

今年是沖太歲的年份，各方面可能會有一些小波動，一切都要萬事小心！不要急於求成，透過冷靜仔細的行事，可以幫你避開不利影響。而淡橙色可以為你帶來好運，甚至趕走小人！

▲生肖幸運色包包。（圖／美人圈）

▲MANSUR GAVRIEL MINI MINI 水桶包。（圖／ifchic）

2022生肖「雞」幸運色包款推薦：薰衣草紫色

這將是幸運的一年，有機會實現願望。當機會出現在你面前時，要毫不猶豫地抓住！淡紫色可以為你帶來貴人助力，幫助你快速地達成階段性的職場目標，不過不要只注重眼前利益，將目光放遠，才能有更好的發展。

▲生肖幸運色包包。（圖／美人圈）

▲CHANEL 2.55 迷你口蓋包。（圖／CHANEL）

2022生肖「狗」幸運色包款推薦： 大象灰

擺脫2021年犯太歲的影響，今年的整體運勢會跟著回升，甚至在財運方面也會有不錯的發展，不過因為受到凶星的牽制，理財規畫可能會因此功虧一簣。大象灰色可以加乘你的好運，幫助你避開厄運。

▲生肖幸運色包包。（圖／美人圈）

▲LOEWE 氣球粒面壓紋皮革水桶包。（圖／ifchic）

2022生肖「豬」幸運色包款推薦： 淡雅粉

你可以度過平靜時光，而沒有任何重大問題的一年。你可以做你想做的事、度過充實的日子，但不要因生活過得太安逸，而忘了現實的考量，透過制定目標，可以幫助你穩定發展！淡雅粉將是你今年的幸運色，幫助你可以維持正向、積極的態度，工作也會一帆風順。

▲生肖幸運色包包。（圖／美人圈）

▲LOUIS VUITTON PONT 9 。（圖／LOUIS VUITTON）

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

生肖, 幸運色, 包包, 發財, 精品, 運勢

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