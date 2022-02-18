虎斑紋錶藏金　HUBLOT獨創材質又酷又帥

▲HUBLOT Spirit of Big Bang碳金虎腕錶，1,109,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）今年強打黃金材質錶款，更巧妙運用此貴金屬材質，融合結晶碳纖維（frosted carbon fiber）製成獨家材質，創作如老虎斑紋的黑金紋路，打造全球限量200只的Spirit of Big Bang 碳金虎腕錶，每款錶所顯現的金色紋理均不同，搭配黑色斑紋橡膠錶帶，又酷又帥。

▲HUBLOT以結晶碳纖維與黃金打造Spirit of Big Bang 碳金虎腕錶。

除了獨特的材質造就如虎紋般的紋理，HUBLOT Spirit of Big Bang碳金虎腕錶搭載自動上鍊空計時機芯，搭配噴砂和緞面處理的黃金點綴指針、時標和小錶盤上，讓面盤更具立體感，流露前衛風格；此錶款配備One Click單鍵快拆裝置，因此可輕鬆更換黑色虎斑紋橡膠錶帶或金色高科技魔鬼氈錶帶。

▲Jaquet Droz虎年生肖蛋白石金雕腕錶白金鑲鑽款（左）8,983,000元，紅金款6,335,000元。（圖／Jaquet Droz提供）

Jaquet Droz（雅克德羅）也在農曆新年後曝光6款款獨一無二的生肖虎限量錶，分別以3種設計呈現對錶，第一組結合品牌標誌性的自動玩偶技術，蛋白石面盤上盤踞老虎，一尾錦鯉在牠身體下方的池水中悠游；第二組隊錶同樣採蛋白石面盤，但精雕的正面頭像老虎直視前方，讓人感受到不凡氣勢；另有一對大明火琺瑯打造面盤錶款，展現白晝將逝、黑夜降臨的漸變色，白K金款雕刻流露狩獵天性的威風姿態，紅金錶則以姿態慵懶的老虎為主角，各有巧妙。

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