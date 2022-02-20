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「台中美食」TOP 10出爐！阿斗伯冷凍芋　燒肉名店茶六、屋馬都上榜

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圖、文／MENU美食誌 

台中絕對是台灣美食之都之一，除了燒肉還有各式美食等著你！

TOP 10／禾間糧倉 MIDDLE RESTRO

以全日供應早午餐著名，真材實料新鮮現做，餐點都十分有質感。火山熔岩起司牛的肉十分鮮嫩，一口吃下炙燒香氣與嫩口的肉質、肉香、肉汁等在口中堆疊，香甜滋味在口中綻放。

▲台中美食排行榜。（圖／MENU美食誌）

▲禾間糧倉 MIDDLE RESTRO（圖／美食客吃貨小蝦全台美食提供）

TOP 9／3PIG KOREAN BBQ韓國五花肉專賣店

五花肉條的油花很漂亮，店家有把過多的肥油修剪切薄，讓肉條更適合烤肉食用。湯冷麵有放冰塊，湯頭有一點微辣，配上Q彈的韓式麵條、小黃瓜條、蘿蔔條等，十分爽口！

▲台中美食排行榜。（圖／MENU美食誌）

▲3PIG KOREAN BBQ韓國五花肉專賣店（圖／美食客小一(*´艸`*)提供）

TOP 8／黑心地瓜球

口味多達七種可以選擇的地瓜球，黑心地瓜球大顆且份量十足、好吃不油膩、外殼酥香，比一般地瓜球還厚一點，內裡Q彈有嚼勁。

▲台中美食排行榜。（圖／MENU美食誌）

▲黑心地瓜球（圖／美食客Lane的吃貨人生提供）

TOP 7／一人一伴 ともだち

台中教育大學附近巷弄裡的日式老宅早午餐。千層豬排玉子燒中間是帶點甜味的玉子燒，包捲上豬肉片，再沾附麵包粉酥炸，醬汁帶點番茄酸甜也有淡淡芥末味，整體口味偏重。

▲台中美食排行榜。（圖／MENU美食誌）

▲一人一伴 ともだち（圖／美食客Nian提供）

TOP 6／飪室 RENSHI勤美店

用餐環境很有異國風情，咖哩味道濃厚、很下飯，肉品份量也給的頗大器，搭配甩餅一起吃也相當涮嘴，再點上一杯帶薑味的印度奶茶，好喝也特別！

▲台中美食排行榜。（圖／MENU美食誌）

▲飪室 RENSHI勤美店（圖／美食客eattingnow現在吃美食提供）

TOP 5／阿斗伯冷凍芋

位在台中中華夜市裡，必吃帶有兩大塊芋頭的冷凍芋，芋頭帶點QQ的口感，咀嚼後顆粒就化開，芋頭香充滿口中！

▲台中美食排行榜。（圖／MENU美食誌）

▲阿斗伯冷凍芋（圖／美食客Jiachen Zhang提供）

TOP 4／JAI 宅

店內裝潢很有特色，每一區都有不同的主題。必點JAI 橘醬爆炸蛤蠣宅宅麵 ，帶點奶香的蕃茄滋味，加上滿滿的蛤蠣甜味，調味十分剛好，吃完不太會膩口。

▲台中美食排行榜。（圖／MENU美食誌）

▲JAI 宅（圖／美食客Hua樺樺食記提供）

TOP 3／燒肉SMILE台中一中店

主打一人燒肉、平價燒肉，最便宜的「牛五花套餐」只需要 $180 就可以享受，吃不夠的話還可以已單點的方式點餐！

▲台中美食排行榜。（圖／MENU美食誌）

▲燒肉SMILE台中一中店（圖／美食客給我買食物提供）

TOP 2／茶六燒肉堂台中公益店

台中最炙手可熱的燒肉品牌之一，在台中市區共有三家分店。菜單內容以近年流行的套餐式為主，隨著不同的肉種及等級從雙人1480元的豬肉套餐到3980元的和牛套餐都有。

▲台中美食排行榜。（圖／MENU美食誌）

▲茶六燒肉堂台中公益店（圖／美食客Amy提供）

TOP 1／屋馬燒肉中港店

台中的燒肉界霸主，在台中開了六間分店，以服務品質、 美味食材受大家喜愛，其中雞湯、海鮮粥更是讓人念念不忘！每間分店生意都很好，想吃一定要先訂位啊！

▲台中美食排行榜。（圖／MENU美食誌）

▲屋馬燒肉中港店（圖／美食客Q提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台中, 排行榜, 下午茶, 早午餐, 火鍋, 甜點, 美食, 義大利麵, 餐廳, 咖啡, 燒肉, 老宅, 咖啡廳

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