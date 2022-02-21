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逛完林口outlet周邊美食這裡挑！6間特色餐廳連在地人都讚不絕口

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圖、文／MENU美食誌

拉麵、舒芙蕾、義大利麵、排餐，吃完主餐後，還能再繼續吃甜點！

WALK IN CAFE
東湖路155號

擁有四層樓的獨棟咖啡店，灰色板岩磚的外觀配上不同主題的樓層。店裡販賣自家烘焙單品咖啡，以及由藍帶烘焙師傅手作的精緻蛋糕，讓客人可以輕鬆吃到美味可口的異國風味料理。

▲林口美食。（圖／MENU美食誌）

▲WALK IN CAFE（圖／美食客CindyFooood提供）

THE CAFE’ BY 想林口想林口
文化一路一段250號

好吃又好拍的人氣餐廳，店家除了有優雅大氣的裝潢，還有風格雅致的空中花園，選對季節還有機會可以看到櫻花！菜單每年會更換一次，除了納入新主題菜色，也會保留經典菜色。

▲林口美食。（圖／MENU美食誌）

▲THE CAFE’ BY 想林口想林口（圖／美食客リス提供）
SÖT CAFE ROASTERY 展悅浮島店
文化三路二段451號

結合人文藝術的店內裝潢，搭配採光極佳的落地窗，十分清新舒適。以燻鴨胸作為主角的燻鴨胸佐奶油腐乳醬，奶油腐乳醬有畫龍點睛的奧妙，一點麻油、酒香加豆腐乳味，整體味道非常台式。收取10%服務費，不限時間，有wifi、插座。

▲林口美食。（圖／MENU美食誌）

▲SÖT CAFE ROASTERY 展悅浮島店（圖／美食客Bonnie提供）

甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣
文化二路一段78號

森林系的裝潢風格，在每個角落都可以看到花花草草。必點柔軟度拿捏非常剛好的舒芙蕾，綿密的口感，入口即化，讓人感受到滿滿的幸福！

▲林口美食。（圖／MENU美食誌）

▲甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣（圖／美食客Allie提供）

MUMMUM PASTRY STUDIO
文化二路一段96巷3號

隱藏在巷子裡的咖啡店，主打各式手做甜點。可以看見香草籽的焦糖香草起司蛋糕，起司口感非常柔軟且帶一點酸味，搭配茶飲非常剛好。現在平日只開放預約蛋糕，假日才會有單賣的甜點。

▲林口美食。（圖／MENU美食誌）

▲MUMMUM PASTRY STUDIO（圖／美食客NingNing 寧寧提供）

老占元拉麵大王
林口路120號

看似簡單無奇卻有莫大的美味！必點牛肉拉麵，看似清澈的湯頭入口濃郁又香氣十足，加上蘿蔔多了一分清甜感，麵體則是用彈性十足的微粗拉麵，最後配上嫩口又有膠質感的牛肉。

▲林口美食。（圖／MENU美食誌）

▲老占元拉麵大王（圖／美食客Lou提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 咖啡廳, 拉麵, 新北, 甜點, 美食, 義大利麵, 林口, 舒芙蕾, 鬆餅

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