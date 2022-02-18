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5款「洗髮精」姊妹圈大推！告別染燙受損、天生毛躁　養出好髮質

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▲洗髮精推薦。（圖／女子學）

▲5 款詢問度超高的洗髮精。（圖／Pinterest、黑淬絲 官網、PChome）

文／女子學

轉眼間，我們已與 Covid-19 共存兩年，這段時間被改變的不只是大環境與市場上的衝擊，連習以為常的生活習慣，也逐漸發展出一套新的模式。對追求時尚尖端的女性來說，長時間配戴口罩、無法盡情展現妝容，只能轉戰到髮型、眼妝以及穿搭上，期望在「逆境」中，也能表現自我風格。

為了與病毒對抗，不少人已養成回家立刻換衣服、洗澡、每天洗頭的習慣，使洗沐用品的需求大增，尤其洗髮品更是消耗快速！為了能一次擁有保養、去汙、健髮的功效，挑到一款適合的洗髮精就非常重要，本篇將針對不同的髮質需求，推薦 5 款詢問度超高、姊妹圈大推的商品，幫助想擁有好髮質的妳，選出命定髮品！

豐盈蓬鬆

綠藤生機／修護承諾洗髮精

▲洗髮精推薦。（圖／女子學）

▲綠藤生機 修護承諾洗髮精。（圖／綠藤生機 官網）

秉持友善環境、善待肌膚的綠藤生機，以單純的原物料、透明公開的方式製作髮品，追求純淨簡單的保養。熱賣商品「修護承諾洗髮精」，選用貼近髮芯成分的水解小麥蛋白、高濃度植物蠟，使髮絲增添光澤、減少毛躁，呈現自然輕盈的舒暢。

黑淬絲／強健賦活洗髮精

▲洗髮精推薦。（圖／女子學）

▲黑淬絲 強健賦活洗髮精。（圖／黑淬絲 官網）

日系職人品牌黑淬絲，由專業皮膚科醫師王志仁推薦，強調「從根源改變的力量」，主打豐富多元的草本植萃滋養配方。其洗髮精分為「咖啡因控油護色賦活洗髮精」和「漢方豐盈強健賦活洗髮精」兩種，前者護色強韌，適合經常染燙與細軟髮者、後者則針對控油和去除異味，使頭髮維持舒暢的清爽、豐盈蓬鬆。

此外，若想讓頭皮來場 SPA，可參考黑淬絲專屬的「3 重養護」：洗完頭後髮尾先上一些潤髮乳，沖洗後以毛巾將頭髮擦拭至半乾，再使用黑淬絲植萃賦活養髮液噴灑按摩頭皮，最後用氣墊梳活絡髮肌、放鬆肩頸，享受五星級般的呵護饗宴。

滑順輕盈

TSUBAKI／瞬亮潤澤

▲洗髮精推薦。（圖／女子學）

▲ TSUBAKI 思波綺洗髮精。（圖／思波綺 官網）

日本保養品牌龍頭資生堂旗下的 TSUBAKI 思波綺洗髮精，已在台灣市場深耕多年，是許多小資女的愛用名單之一。強調「在家也能享受沙龍級的呵護」，添加超導瞬護的獨家技術，讓護髮成分得以滲透髮芯，打造水亮潤澤的迷人秀髮。

LUX／LUMINIQUE 精油修護系列洗髮精

▲洗髮精推薦。（圖／女子學）

▲LUX LUMINIQUE 精油修護系列洗髮精。（圖／LUX 官網）

一向給人華麗感十足的 LUX 麗仕，品牌有不同系列的洗沐用品，是家家戶戶熟悉的老字號。這款日本製的璐咪可精油修護洗髮精，含有機認證荷荷芭油，針對毛鱗片深層修護，幫助染燙受損的髮絲重拾滑潤亮麗，提升強韌、不糾結的清爽感。

香氛療癒

Elastine／甜蜜愛戀奢華洗髮精

▲洗髮精推薦。（圖／女子學）

▲Elastine 甜蜜愛戀奢華洗髮精。（圖／PChome）

來自韓國的品牌 Elastine 以打造多元香調的洗髮精聞名，配合前味、後味、中味的調香設計，讓洗髮時彷彿置身香水中，浪漫又放鬆。甜蜜愛戀奢華洗髮精共有 3 種香調，香氣宜人、起泡綿密，且不會打結黏膩、好沖洗，尤其深受年輕族群的喜愛。

「保養，就要從根本開始！」雖然洗頭是件稀鬆平常的事，但有沒有挑對適合的洗髮用品、是否能進入深層修護，則成了成就好髮質的關鍵。疫情當下，正是「進廠保養」的好時機，趁此時養好頭髮，由內而外地散發自信、光采的魅力！

延伸閱讀：

讓頭髮＂森＂呼吸！精選 4 大「植萃」養髮聖品，打造蓬鬆、滑順的秀髮就靠大自然的呵護

網路熱搜話題洗髮精：輕熟女最愛台日韓髮品品牌推薦，強健髮絲保養就趁現在！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 韓系, 日系, 洗頭, 洗髮精, 頭髮, 保養

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