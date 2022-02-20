MUJI年輪蛋糕變草莓聖代！懶人作法曝光　烤脆沾滿糖超邪惡

記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / 翻攝品牌官網

日本生活居家品牌MUJI，簡約療癒的風格是不少女孩的心頭好，除了生活小物、與美妝保養品外，MUJI也不時會推出日式風格的零食、甜點、料理包.....每款都方便又美味，不過除了直接吃之外，台灣官網更提供出不少方案打造出可口的創意料理，其中年輪蛋糕也以「花式」製作，成為不少令人少女心噴發的甜點，以下快跟著學！

香蕉年輪草莓百匯

材料：



香蕉年輪蛋糕 1條

草莓 8個

鮮奶油 50g

草莓冰淇淋 1球

喜歡甜甜聖代的女孩絕對不能錯過，先找來可愛的高腳杯，並將MUJI的香蕉年輪蛋糕切成一口的迷你大小，放在杯底最下層，接著加入冬季限定的草莓，去蒂對切，以「開花」方式緊貼玻璃杯，擠上奶油在中央，最後疊上同樣是草莓口味的單球冰淇淋，最重要的裝飾環節當然不能少，將整顆完整草莓點綴在最上方，側邊悄悄插入一小塊年輪蛋糕，少女心噴發的香蕉年輪草莓百匯就完成了！

年輪脆餅乾

材料：



年輪蛋糕 1條

無鹽奶油 20g

肉桂 1湯匙

白砂糖 1大匙

寒冷的天氣就是要來一杯熱飲，搭配上甜甜的餅乾，同樣先將年輪蛋糕切成一口的迷你大小，並把奶油放入耐熱容器中，以600w微波爐加熱約30秒左右，讓奶油融化，接著將切好的年論蛋糕浸入奶油當中，另外再拿出肉桂及白砂糖拌勻，製作成肉桂糖粉，把浸入奶油當中年論蛋糕取出來沾上肉桂糖粉，最後放入160°Ｃ的烤箱，烤25分鐘，就大功告成了。

紅茶年輪蛋糕佐蜂蜜希臘式優格



材料：

紅茶年輪蛋糕 1條

優格 300g

藍莓 適量

薄荷葉 適量

蜂蜜 適量

匆忙的早晨，卻還是想來份精緻的早餐，這款「紅茶年輪蛋糕佐蜂蜜希臘式優格」只要短短5分鐘就可以完成了，在前一天晚上先將買好的希臘優格，放置在廚房餐巾紙上，再冷藏靜置一晚，到了早上將已經被除去水分的優格，放入裝著切成小塊年輪蛋糕的容器內，接著加入藍莓、與蜂蜜，打造酸酸甜甜的口感，增添豐富度，最後綴上薄荷葉裝飾，光是視覺就食指大動。