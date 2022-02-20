我愛你與距離無關！情侶不能相見，也可以「一起」做5件小事

▲情侶不能見面，也可以一起做 5 件小事。（圖／Pinterest，下同）

文／女子學

說實話，其實也說不出來情人節與平常的日子哪裡不同，既沒有像聖誕節那樣鋪張炫麗，也不像跨年一樣意義特殊，但當天若是沒有辦法和對方一起過，還是難免感到失落，看見路上笑得幸福的情侶，也會忍不住投以羨慕的眼神。

不過如果「不能一起過節」這件事已是必然的事實，那麼就換個角度想想還可以「一起」做些什麼，讓這天的心情不再孤單、難受了吧！

1. 悄悄寄出驚喜小禮物

和以前先比，現在的科技與交通都非常發達，許多電商網站都標榜下單後隔天中午就能收到。在這天不能與另一半見面的你，或許可以透過事先選購，讓快遞代替你傳情，可以送對方正在觀望的商品，或是選擇「一對」的商品分開寄送，讓自己與情人就算分隔兩地，也能同時配戴象徵感情的物品。

另外，外送平台與通訊軟體所推出的電子禮券，也是一個很棒的方式！有時，並不是要多貴重的禮物，一杯熱可可、珍珠奶茶，都能讓對方感受到被放在心上的珍視。

2. 寫一段想給對方的話

老派一點的你，還可以趁機寫封情書給對方，現在大部分的人都較少提筆寫字了，如果說能在這特別的日子，親筆寫下想對方的話，那麼遠在他方的愛人，也一定能感受到你在書寫時的炙熱溫度！

當然，如果沒時間寄信，或是真的不擅長下筆的話，打通電話、透過通訊軟體向對方說說心裡的話也可以。內容不需要過度花言巧語，簡單卻真誠的文字，就能夠傳達你即使不在身邊，卻同樣思念與深愛的心情。

編輯悄悄話：如果平時有習慣使用香水的人，也能噴一點在信上，讓對方一打開就能聞到熟悉的香味

3. 買一份同樣的餐點

倘若你真的很容易受到外在事物影響，那麼這天就別再外頭用餐，免得看見成雙成對的情侶，又忍不住難過了起來。和你愛的那個他，一起約定今天的晚餐吧！隔著螢幕，兩人一起吃著不同地方買來的牛排、炸雞、漢堡，開著視訊說說笑笑，分享著彼此餐點的滋味，不也是一頓另類的情人節大餐嗎？

4. 一起墜入回憶的長河

吃飽喝足後，不妨一起打開相簿，看看在一起的這些年都去過哪些地方，去年、前年，甚至是五年前的情人節，又分別都是如何度過的呢？

兩個人能相遇、相愛都是種緣分阿，一路走來共同經歷過的事情這麼多，區區一個情人節不能一起度過又算什麼。回想過去的點滴，不僅可以重溫從前的每一分心情，還能喚醒那些被遺忘的細節，難熬的孤獨時光也悄悄地快轉了。

5. 挑一部彼此想看很久的電影

最後在睡前，一起躺坐在各自的床邊，挑部電影來看吧！如果沒有特別想看的題材，就應景地看個愛情電影，浪漫結束情人節的這天吧！像是《真愛每一天》、《手札情緣》都是很經典的愛情片，就算已經看過了，再看幾次也仍舊回味無窮阿。

在觀影的過程中，你可以全程開著視訊與對方即時討論劇情，電影播畢後，就順勢與對方互道晚安，溫柔地說聲：「願你的夢裡有我」，一起進入甜美的夢鄉吧！

「其實愛對了人，情人節每天都過」，有時因為工作、距離，在重要的日子，我們無法如願地見面約會，但卻可以透過一些小方法，讓心緊緊相依。如果真的不甘心的話，那就先「欠著」吧！反正往後日子還來日方才，總有一天一定能一起度過。

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