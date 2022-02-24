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「多數人的一生，大部分都是苦大於樂」　遇到壓力先別急著撥雲見日

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▲與壓力共處。（圖／女子學）

▲人要學習與壓力共存一輩子。（圖／Pexels@riciardus）

文／女子學

「多數人的一生，大部分都是苦大於樂。」

無論正走在人生哪個階段，煩惱永遠比快樂多：學生時期擔心課業、出社會後擔心工作不順、年紀到了擔心結不了婚、做父母後擔心育兒問題……，讓我們很早就習慣必須和壓力共存一輩子。然而，偶然回首，或者接觸到不同世代的人時，往往會發覺過去眼中的痛苦或困境，如今宛如「小菜一碟」，不了解以前何必花時間煩惱、耗費精神調適，甚至認為自己造就太多「庸人自擾」，以至於影響當下不是那麼地順遂愉快。

其實，諸如此類的感受，都是生命給我們的一部分，也是時間激盪出的歷練累積。或許，只要換個角度思考或詮釋，就能更深入地了解自己。

生活重心會隨著人生階段改變

失去方向時，先別急著找出口

▲與壓力共處。（圖／女子學）

▲生活重心會隨著人生階段改變。（圖／Pexels@Dominika Roseclay）

翻開時光歷程，不難察覺我們在每個階段的煩惱，重心都不太一樣，可能曾因為考不上理想大學失望、失戀後頓時失去自我，也可能是想轉職摸不著頭緒，或者受困家庭養育的重責中，隨著年齡增長、角色轉變，對於生活的目標和渴望，便會產生全新的需求，而正是為了要迎合這個需求，與過往不同的挑戰或考驗就會接踵出現。

人非聖賢，在轉換的過渡期中，勢必需要一段時間適應，這之中一定會有迷惘、失望、憤慨的時候，不曉得自己的汲汲營營是為了什麼？若真如此，大可不必強迫自己一定要做到完美的地步，可以先順應生活、踏實地過每一天，等到情緒和內在達到確切的平衡後，再來考慮下一步也不遲，千萬不要因為一時的壓力，做出不明智的決定；雖然，沒有方向確實令人感到恐懼不安，但適時接受「逆境求生存」的狀態，反而是幫助自我成長的重要橋梁。

過去的困難如今都不再是困難

將當下的苦視為生活的基本考驗

▲與壓力共處。（圖／女子學）

▲過去的困難如今都不再是困難。（圖／Pexels@JESSICA TICOZZELLI）

記得小時候，每年都很期待蛋糕上多一根蠟燭，希望早點長大，可以自由支配任何事情。長大後才知道，原來一切都不是想像中那樣美好單純，現實中的壓力和負擔，往往成為奪取快樂或健康的隱形殺手，有時就連微笑都變得格外勉強。

當負面情緒出現，不妨回想一下過去的自己，以前在面對困難、陷入迷茫的時候，不也是一步步走過來了嗎？那麼，那些曾視為「眼中釘」的壓力或麻煩事，是不是早已在不知不覺中放下、甚至不足為奇了呢？編輯覺得，這就是生命歷練有趣的地方，人們永遠無法預測未來、無法斷定當下的決定是好是壞，但無論選擇了什麼，到了某個節點再回頭看時，就會發現自己的改變，只要現階段的我們有比上個階段成熟，那就很足夠了！

聖嚴法師曾說過，面對困難時可以「四它」來處理應對：「面對它、接受它、 處理它、放下它。」智者看得透徹，我們也要做得實際，任誰都有不是那麼美好的一面，人生也不可能按照既定好的劇本走，在不如意十之八九的日子中，勇敢闖出一條屬於自己的脈絡。

延伸閱讀：

練習告別人生每個階段：「各個時期的自己，都有可愛又值得讚許的地方」

「愛自己」不全然是要過上最奢華的日子，而是低潮時能擁抱負面情緒，並專注於自己的生活

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 生活, 逆境, 困難, 愛自己, 歷練, 人生

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