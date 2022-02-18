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「五感保養」超夯！植萃香氣讓心情放鬆，皮膚也跟著好了

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▲▼五感保養。（圖／Unsplash）

▲植萃香氣能有效紓解壓力。（圖／Unsplash、Pexels）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

當高壓生活已成為日常，紓壓變得更為重要，各項研究指出，接近大自然是最快速讓身體恢復元氣的管道，尤其透過接受植物散發的芬多精，有效放鬆緊繃情緒。有機保養品牌童顏有機提居家深度紓壓法，藉由天然植萃滿足五感，療癒身心。

1.精油開啟療癒儀式

嗅覺是人體最重要且直覺的生理機能，透過嗅覺能對於神經系統的快速作用。天然植物提煉而成的有機精油所散發的自然香氣，能讓人體直覺的接受並進而影響情緒感受，讓累積的壓力慢慢轉換為能量，舒緩疲憊的記憶，使大腦穩定且平靜。

2.善用有機保養

沐浴後的30分鐘，因毛孔還處於微張、血液循環最佳的狀態，絕對是最佳的舒壓放鬆時刻。除了此時保養能達到最好的功效外，也因天然精油的香氛幫助身心靈達到舒壓放鬆的狀態。

3.製造花草環境

可以選擇適合擺放在室內的植物像是虎尾蘭、天堂鳥等擁有耐乾且不需大量日照的植栽，綠意盎然能讓氛圍柔和且沉靜，讓視覺十分療癒。在快速繁忙的生活中，感受大自然的療癒力量。

▲▼五感保養。（圖／Pexels）

4.喝杯養顏花草茶

泡一杯熱騰騰的花草茶，透過香氣促進身心放鬆，是讓身體進入放鬆狀態最好的儀式。無論是薄荷、洋甘菊、鼠尾草或玫瑰花，只要按照自己的喜好挑選，就是最好的味覺享受。

5.播放柔和輕音樂

聽覺享受能快速讓心情轉換到截然不同的境界，需要放鬆時，挑選輕快、柔和、強弱起伏變化小的音樂，跟著節奏律動的同時，讓內心變得更沉靜，感受安淨自在與快樂。

保養推薦

▲▼五感保養。（圖／品牌提供）

▲童顏有機 沒藥水潤淨化隱形面膜，200元。

▲▼五感保養。（圖／品牌提供）

▲Melvita 百合花姸亮白雙效露(紫光限定版)，50ml，1,580元。

▲▼五感保養。（圖／品牌提供）

▲Sukin 有機認證玫瑰果油，25ml，690元。

關鍵字：

五感, 植萃, 放鬆, 紓壓

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