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愛馬仕招牌H形錶變華麗　半寶石面盤秒吸睛　

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▲▼ 愛馬仕,歐米茄 。（圖／公關照）

▲愛馬仕孔雀石面盤的Heure H玫瑰金寶石腕錶21x21mm小尺寸款，620,800元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermes）由設計師Philippe Mouquet於1996年創作的Heure H系列腕錶，以標誌性的H形錶殼設計風靡超過25年，高辨識度的經典錶不斷轉換風格注入新活力，今年迎來此系列首度採用的彩色半寶石面盤，分別為銀曜石、孔雀石和砂金石，藉由飽和色調搭配面盤外圍、H字樣錶框鑲嵌的美鑽，成功吸引目光。

▲▼ 愛馬仕,歐米茄 。（圖／公關照）

▲愛馬仕砂金石面盤Heure H寶石腕錶21x21mm小尺寸款，372,500元。

為了凸顯寶石面盤的立體縱深效果，愛馬仕為新款Heure H系列腕錶面盤四角切割為斜面，輔以精選的淨度VVS1或VVS2等級、顏色F或G以上的鑽石，在光線變化投射之下，好似多個正方形由外而內層層內縮，款式包括中尺寸的火山岩半寶石銀曜石面盤腕錶、小尺寸的孔雀石面盤玫瑰金錶與砂金石精鋼錶，均可自行更換愛馬仕短吻鱷魚皮或小牛皮錶帶，隨心變換錶款風格。

▲▼ 愛馬仕,歐米茄 。（圖／公關照）

▲愛馬仕銀曜石面盤的Heure H寶石腕錶26x26mm中尺寸款，442,800元。

錶界綠色正流行，不少品牌都選擇紋路獨特的孔雀石作為面盤，歐米茄（OMEGA）旗下Trésor碟飛系列石英36毫米腕錶，即採用弧形孔雀石盤搭配絲綢紋理的18K Moonshine錶帶，優雅貴氣的風格油然而生。

▲▼ 愛馬仕,歐米茄 。（圖／公關照）▲▼ 愛馬仕,歐米茄 。（圖／公關照）

▲歐米茄代言人凱亞蓋柏佩戴孔雀石面盤的Trésor碟飛系列石英36毫米腕錶，1,039,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

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關鍵字：

愛馬仕, Hermes, 歐米茄, OMEGA

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