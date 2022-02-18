雞粉比較健康？營養師揭秘「味精迷思」　吃了口渴主因是這個

▲很多人對於味精都有不健康的印象，營養師表示其實味精不是壞東西。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

說到味精，相信許多人都有「吃了會口渴，不舒服」、「不健康」、「味精不好」等壞印象，但知名營養師高敏敏就指出這些都是誤會，其實味精不是壞東西！她也進一步分享味精的製成、吃了會口渴的主因，而不少人覺得比較健康的雞粉、鰹魚粉，其實也含有味精，一一破解「味精迷思」，快一起來重新認識味精、長知識。

高敏敏表示，其實味精不是壞東西！味精是從天然食材發掘、成分相對單純的調味料，主要的化學成分是 麩胺酸鈉， 簡稱MSG（又被稱為谷氨酸鈉或麩酸鈉），是一種鮮味來源（胺基酸鈉鹽）。

而味精是由日本科學家針對昆布湯頭分離出麩胺酸（鮮味來源），而麩胺酸的鹽類又以「麩胺酸鈉」穩定性最好、溶解度最高，味精（麩胺酸鈉）才因此誕生。

但其實許多天然食物中都含有麩胺酸鈉，尤其常見於海帶、柴魚、昆布、番茄等提鮮食材，這些食材含有滿滿的麩胺酸鈉，味道才會這麼鮮甜，這也是為何大家總是拿這些食材來熬煮天然湯頭的原因。

對於大家常認為「沒有味精就等於健康」，甚至聞味精色變，高敏敏指出，主要是因為吃味精可能會口渴，其因爲味精中含有13%的鈉鹽，跟鹽巴一樣，吃多了當然會口渴。也因為味精成分中有鈉鹽，但又不像鹽巴那麼鹹，所以很容易過量，造成血液中鈉離子濃度升高、口渴想喝水。高敏敏就提醒，所以重點不在於味精，而是鈉攝取過量。

除了口渴，還曾有傳出吃味精會有「中國餐館症候群」的謠言，曾有外國人發現大吃中國菜後會有頭痛、哮喘的症狀，因此寫了文章。高敏敏表示這是無實證、無直接關連的，但也讓味精被污名化至今。

目前研究顯示，其實大部分人都可以正常代謝麩胺酸，所以就跟吃鹽巴一樣，重點都在「適量」，尤其有心血管疾病、高血壓、腎臟病的病友們，更要多注意味精和鹽的份量，才不會攝取過多的鈉。

最後，高敏敏也提到，很多人因「味精迷思」而會用雞粉、鰹魚粉、香菇粉等來取代味精，但其實仔細去看成份表會發現，這些調味粉其實也是由味精、核苷酸調製而成，只是換了一個名詞而已。所以以後別再被「味精不健康」的迷思綁架，其實可以自由選擇。

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