網揭面膜「6大誤區」別踩！做錯小心爛臉又敏感

▲敷面膜學問多，天天敷恐有致敏危機。（圖／翻攝自IG/ahc_official，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人喜歡敷面膜，但你真的敷對了嗎？要知道敷錯變美不成，反而會爛臉！《ET FASHION》盤點敷臉6大誤區，你避開了嗎？

#敷面膜前去角質

正常狀態下，每28天老廢角質就會自行代謝，千萬別為了讓保養更有感，在面膜前增加去角質步驟，清潔過度反而會導致肌膚屏障受損。

#剩下的精華塗臉上

敷完面膜後，發現袋中還有許多精華，抹在臉上才不浪費，其實這樣的動作，反而無形延長敷臉時間，保養不成，反而會造成肌膚負擔，正確做法可塗在身體其他部位。

#每天都敷面膜

天天敷面膜絕對NG！一周2次就足夠，面膜中的保養成分較為複雜，天天敷容易造成屏障受損，甚至引發過敏，反而讓肌膚越來越糟。

#追求功效卻忽視肌膚需求

市面上的面膜功效百百種，敷面膜前必須留意肌膚當下狀態，當肌膚不適時，千萬別再用美白、抗老功效面膜，應選擇修護、保濕效能，較不容易給肌膚帶來負擔。

#敷面膜時間越久越好

面膜敷久反而會讓肌膚越來越乾，最佳時間約為10-15分鐘，時間太長反而會吸收肌膚水分，白敷又浪費錢。

#妝前敷面膜讓妝更服貼

妝前敷面膜，真能讓後續底妝變服貼？敷完面膜的肌膚狀態的確很好，但因這時毛孔處於打開狀態，這時直接上妝會讓毛孔堵塞，恐引起粉刺危機。建議敷完面膜後30分鐘，再上妝最適合。

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