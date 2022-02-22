說・流行／GENTLE MONSTER合作「超模愛牌」　超狂新墨鏡大有來頭　

記者王則絲／台北報導

韓國眼鏡品牌GENTLE MONSTER近來成為全球明星愛用墨鏡品牌，經常透過與不同領域對象的聯名，創造新穎的火花。GENTLE MONSTER近期攜手法國設計師品牌「COPERNI」推出聯名系列墨鏡，以「5G」為靈感出發，融入雙方品牌科技與未來感氛圍的風格，打造出只能用「炫炮」來形容的超狂鏡款。

▲「GENTLE MONSTER X COPERNI」系列充滿科幻氛圍的形象廣告。（圖／品牌提供）



GENTLE MONSTER聯名動作不間斷，日前才宣布將與Jennie帶來第二波合作，與此同時，這次和COPERNI的合作也已限量上架。

「COPERNI」為出生於法國巴黎的小眾品牌，由Sébastien Meyer 與Arnaud Vaillant於2013年共同創立，品牌以前衛的太空感設計聞名，在其他地方難以找到類似的設計，超模姐妹花吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）以及坎達爾珍娜（Kendall Jennier）都是粉絲之一，像是這款扁扁的橢圓形「Swipe」系列手袋，便是洗版社群的明星商品。

▲哈蒂德姐妹花都相當支持COPERNI。（圖／翻攝自IG@coperni）



值得一提的是，兩位主理人Sébastien Meyer 與Arnaud Vaillant並不只是合作夥伴，他們更已結為伴侶，是生命中最重要的另一半。在COPERNI的設計單品中，會發現不斷推陳出新的可持續物料，他們雖將永續列入營運方針，卻從不高調強調，他們的態度非常真實且務實，曾說過：「要做到百分百可持續是沒可能的，除非我們甚麼都不做、不設計、不生產。」

而一向秉持前衛風格的GENTLE MONSTER，這次就找來了以未來科技感聞名的COPERNI，雙方可說是一拍即合，聯手推出的限定系列「GENTLE MONSTER X COPERNI」，以「5G」為靈感，結合COPERNI在科技方面的獨到視野，將未來主義精神融入墨鏡設計中。

從《機械戰警》與《回到未來》等90年代經典科幻電影中汲取美學靈感，此系列共推出兩款設計墨鏡「5G BOLD」、「5G」，以強烈的空間結構與極簡方式詮釋合作主題。

▲5G BOLD。



▲5G。



兩款設計均提供不同顏色選擇，「5G BOLD」採用極具未來感的護目鏡框型，外型大膽，獨特又時髦，象徵著5G技術為人們創造的極速體驗與超現實連結；「5G」則稍微收斂一些狂放的概念，以貓眼造型打造，但框架廓形同樣飽滿又稜角分明，相當有個性。

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