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差30歲撞衫！妮可基嫚扮「學生妹」沒輸小賈辣妻　身材太絕網驚嘆

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記者王蓁蓁 / 台北報導

54歲女星妮可基嫚（Nicole Kidman）日前登上美國知名雜誌《Vanity Fair》，以一套破尺度的中空裝大膽炫「腹」，不只如此，迷你裙也特別短，逆天美腿瞬間一覽無遺，宛如少女的好體態，不老女神當之無愧，不過巧合的是小賈辣妻海莉比伯（Hailey Bieber）早已穿過同款造型，兩人相差30歲撞衫，引發網友熱烈討論。

妮可基嫚近日憑藉《成為里卡多之路》入圍奧斯卡最佳女主角，此次登上美國知名雜誌《Vanity Fair》「好萊塢特輯」封面，一頭搶眼金髮襯托出毫無死角的精緻臉蛋，只見她穿上MIU MIU本季重點Look，以短版到不行的上衣、搭配極短的裙裝，從胸下一路露到肚臍下方，大方曬出她訓練有成的腹肌線條，加上火辣美腿，讓人不知將視線放在何處，另外，剛好在小腿肚的襪子與尖頭樂福鞋，彷彿「學生妹」的打扮令不少網友直呼：「狀態太絕了」！當然也有聲音認為：「有點在裝嫩」。

▲MIUMIU 。（圖／翻攝IG）

▲小賈辣妻海莉比伯恰巧在畫報中穿過同款造型。（圖 / 翻攝IG@miumiu)

恰巧小賈辣妻海莉比伯也在日前的畫報中穿過同款造型，她擺出惹火躺地姿勢呈現出腹肌緊實線條，一招「要穿不穿」直接將她的身形體態完美展露，傲人上圍駕馭起短版上衣也是毫不費力，胸前的深V讓粉絲們都忍不住鼻血直流。而兩人撞衫，網友普遍認為就算有30歲的年齡差距，妮可基嫚也一點都沒輸，「臉蛋太凍齡了」、「身材太絕」、「根本都超能駕馭」。

 ▲MIUMIU 。（圖／翻攝IG）

▲類似造型潤娥、《殭屍校園》陳瑜美也有穿過（圖 / 翻攝IG@leeyoum262)

關鍵字：

妮可基嫚, 海莉比伯, 撞衫

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