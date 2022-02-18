用力刷牙才乾淨？專家教「正確潔牙」4大關鍵：至少要刷2分鐘

▲想擁有潔白牙齒，先學會正確潔牙關鍵。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@zawachin__0816）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

刷牙是每天必做的事情，但其實大多數的人卻用錯誤的方式在刷牙，而錯誤刷牙不僅牙齒沒刷乾淨，久了會形成牙結石，造成牙齦發炎、流血甚至變成牙周病，更有不少人有「用力刷牙才刷得乾淨」、「刷牙就是要滿滿的泡沫」、「牙膏越勁涼越乾淨」等錯誤觀念。快來把正確清潔牙齒的4個關鍵學起來，刷出乾淨潔白牙齒，讓笑容更明亮自信。

1.刷牙時間最短2分鐘



想要正確潔牙，首先要掌握刷牙時間與次數。建議在飯後及睡前，一天至少兩次，每次刷牙時間最短為2分鐘，將牙齒每個角落確實刷乾淨。刷牙時將牙齒分為四個區域(上下左右)，每個區域至少30秒，再加強難刷的部位，這樣刷牙時間就會超過兩分鐘。但也要注意，別因害怕蛀牙就太頻繁的洗牙和刷牙，以免會造成牙齦的負擔。

2.刷牙關鍵是刷掉牙菌斑



用力刷牙不等於刷乾淨，正確刷牙的關鍵，其實是要刷掉牙菌斑。食物殘渣與唾液會產生糊狀物質，用舌頭舔牙齒，有感覺到黏稠的物質附著在上面，那就是所謂的牙菌斑。

牙菌斑容易附著在牙齒表面，且喜歡凹凸不平的地方，所以刷牙時記得要特別加強這些區域的清潔，免得牙菌斑堆積鈣化，成為無法刷除的堅固牙結石，造成牙齦發炎、流血、腫脹而引發牙周病等口腔問題。

3.正確選擇牙刷＆牙膏



牙刷及牙膏該怎麼選擇？首先牙刷刷頭大小建議約為兩顆牙齒寬，刷頭太大容易忽略後面牙齒，也不容易使用；刷毛選擇軟毛較不容易傷害牙齒，且刷毛不要太密集 否則容易忽略牙間縫隙。而要進入口腔的牙膏，建議首選天然成分且能有效清潔牙垢的牙膏。

除了使用牙膏牙刷，建議搭配牙線或牙間刷，清潔容易卡食物殘渣的牙縫及後排牙齒。而牙刷至少三個月需更換一次，或是發現牙刷開岔時，就要趕快更換牙刷。

4.養成定期洗牙＋檢查的好習慣



除了養成好的刷牙觀念之外，定期的洗牙、口腔檢查也很重要。建議養成每半年定期檢查的習慣，牙醫師可透過超音波快速震動，將刷不掉的頑固牙結石清潔乾淨，同時檢查口腔健康是否有其他危害存在。

定期檢查儘早矯治，節省治療費和減少拖延引起的疼痛，還可以獲得預防性口腔健檢，讓牙齒健康更加延續。

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