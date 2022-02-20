準到哭！「肚子餓找東西吃」心理測驗，秒測你的真實性格

▲肚子餓時，從食物選擇可看出你的真實性格。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

別人眼中的你，都是修飾過後的你，你的真實性格或許自己都看不清，日前網路瘋傳一個爆準心理測驗，從「餓肚子找東西吃」就能秒讀你的真實性格，網友實測都說準，一起來試試！

如果你現在非常餓，你會選以下哪一種食物來填飽肚子，憑直覺挑選，秒測出你的真實性格。

A.香蕉



B.饅頭



C.柳橙



D.雞蛋

選擇A的你

你沒什麼心機，是一個很不喜歡和朋友計較的人，遇到事情也希望能以和為貴，願意站在別人的角度看事情，但也是因為你如此善良，請特別小心身邊會有扯你後腿的朋友，眼睛睜大一點，別傻傻地總識人不清。

選擇B的你

你個性非常真，只要是你認定你的朋友，絕對相挺到底，絕不虛情假意，但也是因為你太真，有時候會不小心得罪別人而不自知，有時候其實挺吃虧的。有時候適度的社會化是必須，隱藏一點本性也算是保護自己。

選擇C的你

你看起來沒有殺傷力，但其實相當聰明，很懂得自己要什麼，擅長用自己的優勢獲得自己想要的。和你當朋友非常開心又沒有壓力，朋友有難，你也會拔刀相助幫助對方解決問題。

選擇D的你

你外表看起來很強勢，內心其實非常脆弱，很多事情喜歡逞強不說，什麼苦都習慣往肚子裡吞，個性較為慢熟，朋友不多但是都很有交情，建議有時可以敞開心胸，別麼都悶在心裡。