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營養師教「吃火鍋減肥法」4大秘訣！熱量狂降，吃飽也不怕胖

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▲▼營養師教「吃火鍋減肥法」4大秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pixabay）

▲營養師指出火鍋吃對，不僅不胖還能幫助減肥。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unslpash、pixabay

台灣人愛吃火鍋，尤其冷冷的冬天最適合吃上一鍋來暖暖身，但很多人想吃又怕胖，或是減肥中不敢吃，營養師Tun就在小紅書上分享，其實很多人是靠吃火鍋來減肥，只要吃對方法，就能大幅減少熱量和油脂！快把以下「吃火鍋不胖」的4大關鍵學起來，以後放心吃也不怕胖。

營養師指出，火鍋店的菜盤通常比許多人一天攝取的蔬菜還多許多，各種顏色的蔬菜菜盤富含許多植化素，可以幫助抗氧化、抗老，加上選擇清淡的湯底的話，是可以當作水煮餐吃。另外，選擇低脂肉類、海鮮都可幫助補充足夠的蛋白質，熱量低，也不怕營養不足，所以掌握正確吃鍋秘訣，就能吃得健康又適合減肥。

▲▼營養師教「吃火鍋減肥法」4大秘訣 。（圖／記者張毓容攝）

＃湯底挑選

湯底絕對是火鍋的靈魂所在，好的湯底煮食材好吃，喝起來更過癮，但營養師提醒，湯湯水水下肚，可怕的普林也跟著喝進肚。但也不是不能不喝湯，建議在還沒開始涮肉之前，先喝一兩碗，而等到煮過肉、海鮮後就不要再喝了。

另外，怕胖或想要減肥的人，可選擇像是昆布湯、蔬菜湯、番茄湯等清淡的湯底，而看起來偏清淡的牛奶鍋，則要注意，有些店家為了讓湯頭更香、更濃郁，會額外加一點奶油，負擔就會比較大一點。還要特別注意的是許多人最愛的麻辣鍋，因為麻辣鍋會有辣油，除了口味較重，鈉含量跟熱量也會比較高，這也是為何很多人吃完火鍋隔天胖了幾公斤，其實胖的體重大多來自水分，吃太重口味，鈉含量過高，就會造成隔天水腫。

▲▼營養師教「吃火鍋減肥法」4大秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pixabay）

＃主食挑選

對體重控制、減肥中的人來說，主食吃什麼也很重要。除了要避開油炸過的高熱量麵條，還要特別留意冬粉，其實冬粉本身熱量不高，但因為冬粉會吸附湯汁精華，會把湯裡的油脂全吸上來，讓你不知不覺中跟著吃下肚。如果沒有特別想吃澱粉，建議可以把澱粉換成雞蛋，補充蛋白質。

▲▼營養師教「吃火鍋減肥法」4大秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pixabay）

＃醬汁挑選

很多人吃火鍋少不了搭配沾醬，但許多醬料熱量超高，像是沙茶醬就是最可怕的陷阱，2湯匙約30g的沙茶醬就有219大卡，而沙茶醬的本質是油，成年人一天食用一湯匙的量就已經很多了。

如果想沾醬，建議選擇天然的食材搭配，像是大蒜、辣椒或蔥，加少許醬油也可以，大幅降低熱量的同時，連鈉含量都降低。

▲▼營養師教「吃火鍋減肥法」4大秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pixabay）

＃調整吃鍋順序

想吃飽又降低熱量，吃火鍋的順序也是一大關鍵！建議一開始先煮蔬菜、菇類，喝上一碗清湯，並吃蔬菜、菇類稍微填飽肚子，接下來可煮海鮮來吃，最後再涮肉片，這樣能幫助控制後續攝取的肉量和澱粉。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 體重控制, 火鍋, 吃鍋, 不胖, 秘訣, 關鍵, 營養師

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