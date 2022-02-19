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LV這包超費工！250道步驟製成　子瑜帶到機場、Somi背著辣秀背溝

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▲LV Capucines。（圖／品牌提供）

▲LV Capucines包外型簡潔，從2013年熱賣至今。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

說起LOUIS VUITTON（路易威登），你會想到什麼包？LV的手袋族繁不及備載，其中許多經典藏著有趣故事，例如Capucines，它的名稱來自1854年第一家LV店的所在地、掀開袋蓋會看到一朵Monogram小花，都是可愛驚喜。喜愛它的女星眾多，最近子瑜才背著現身機場、Somi（全昭彌）則曾斜背露出性感背溝。

▲LV Capucines。（圖／翻攝各IG）

▲Somi斜背包包、小露性感纖腰。（圖／翻攝somsomi0309 IG）

▲子瑜背著Capucines現身韓國仁川機場。

Capucines
誕生：2013年
命名：來自1854年，LV在巴黎街道Rue des Capucines開設的第一家店
尺寸：3種（MM、BB、Mini）

▲LV Capucines。（圖／品牌提供）

▲LV Capucines。（圖／品牌提供）

▲掀開Capucines袋蓋，會看見Monogram花朵裝飾，相當可愛。（圖／品牌提供）

▲LV Capucines。（圖／品牌提供）

▲LV Capucines。（圖／品牌提供）

▲LV Capucines。（圖／品牌提供）

▲LV Capucines包的製程嚴謹，需經過250道工序才能完成。（圖／品牌提供）

Capucines並非如Speedy或水桶包Noe一般具有悠遠歷史，而是女裝創意總監Nicolas Ghesquière在2013年接掌LV女裝創意總監後的力作，雖為後輩但力道足夠，自此成為品牌的新經典之一，以LV於1854年在巴黎街道Rue des Capucines開設的第一家店為名，也向巴黎的建築、女性的時尚品味致敬。

▲LV Capucines。（圖／品牌提供）

▲1854年，LV在巴黎Rue des Capucines開了第一家店。（圖／品牌提供）

▲LV Capucines。（圖／翻攝各IG）

▲木村光希背著丹寧拼接款，背帶上繡著「4, Rue des Capucines」，是LV在巴黎第一家店的地址。（圖／翻攝Koki IG）

配色相當多樣之外，Capucines共有3種尺寸，常推出新鮮材質、在細節上變化，2019年開始並推出與藝術家合作的「Artycapucines」系列，透過天馬行空的想像，讓原本在日常生活中的包款跳脫思維，成為另一種型態的畫布，發掘出更多Capucines的可能。

▲LV Capucines。（圖／品牌提供）

▲2021年的Artycapucines系列，由6名藝術家打造。

▲LV Capucines。（圖／品牌提供）

▲美國時尚名人Lauren Santo Domingo手上的Capucines包，是2021秋冬LV與義大利設計工坊Fornasetti攜手合作的聯名款。

梯形包身、開口處有金屬LV飾牌，是Capucines的標記，但看似簡單的外表，底下卻藏了許多的不簡單。每個手袋需經過250個步驟才能完成，花瓣形的袋蓋是沒打開看不見的隱藏巧思，工匠組裝縫製成型後，以壓線縫飾固定袋蓋，再裝上皮革手柄，而包括袋蓋上的Monogram花朵、金屬LV標誌，都是畫龍點睛、如飾品一般的存在。

▲LV Capucines。（圖／翻攝各IG）

▲超模米蘭達可兒萬聖節扮空姐，帶的包包是Capucines。（圖／翻攝mirandakerr IG）

▲LV Capucines。（圖／翻攝各IG）

▲Somi的撞色款Capucines相當可愛。（圖／翻攝somsomi0309 IG）

▲LV Capucines。（圖／翻攝各IG）

▲義大利時尚部落客Chiara Ferragni的桃紅色Capucines包俏麗搶眼。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

拎過Capucines的名人洋洋灑灑，若從2013年至今該說是不計其數，各有特色，而且可以橫跨年齡、造型，實用性強大，韓國女歌手Somi（全昭彌）背著淺藍色搭配紅色的款式，很襯她20歲的青春洋溢，38歲的超模米蘭達可兒（Miranda Kerr）與老公在萬聖節打扮成空姐與機長，空姐挽著白色Capucines，優雅又時髦。

手袋的內涵與外在一樣，都有吸引人的魅力，兩者相輔相成，才能成就經典，下回拿起包包，記得仔細端詳細節，感受工匠的謹慎與費心，讓包包更值得。

▲LV Capucines。（圖／翻攝各IG）

▲新加坡時尚部落客Yoyo Cao拎著白色Capucines包。（圖／翻攝yoyokulala IG）

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, Capucines, 子瑜, 周子瑜, Somi, 全昭彌, Chiara Ferrigni, 米蘭達可兒, Miranda Kerr, Yoyo Cao

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