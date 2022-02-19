滑冰金牌「小千金」顏質、技藝強壓隊友　抱拉拉熊領獎洩少女心

▲奪得冬奧滑冰金牌的「小千金」的謝爾巴科娃，受獎時不忘抱著最愛的拉拉熊慶祝。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

北京冬奧的女子花式滑冰比賽爭議不斷，先是身陷禁藥風波的俄羅斯15歲天才美少女瓦利耶娃（Kamila Valieva）竟獲准上場競賽，最終表演失常只得第4名；同隊的特魯索娃 (Alexandra Trusova)奪得銀牌，卻被拍到賽後飆罵教練團還哭花臉，上台領獎疑似比出中指嚇壞旁人，讓17歲金牌得主、被封為「小千金」的謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）風頭全被蓋過，不過她靠一臉甜笑與精彩表演，贏得觀眾的心，受獎時不忘抱著最愛的拉拉熊慶祝，洩露少女心。

▲俄羅斯籍的謝爾巴科娃擊敗隊友奪得冬奧滑冰金牌。（圖／路透社）

俄羅斯籍的謝爾巴科娃出身富裕，爸爸是物理學家、媽媽是地質學家，加上她的高顏質，因此被封為滑冰界的「小千金」，她在父母的支持下3歲開始學習滑冰，媽媽曾表示她相當自律，才能闖出一片天，她去年在世錦賽摘金，在本屆冬奧也奪得金牌，成績亮眼。

▲謝爾巴科娃運動時常穿Nike運動服。（圖／翻攝anna__shcherbakova_IG）

外型甜美的謝爾巴科娃私下穿搭與一般少女無異，喜歡穿寬鬆的休閒裝、丹寧裝與朋友一起跳街舞，運動時則是Nike運動服的忠實擁護者，近來她的穿著開始增添一些小女人味道，加入西裝外套、黑色透紗裝等；不過她對玩偶的喜愛倒是沒變過，熊大與拉拉熊是她的最愛，家裡不僅有巨型熊大相伴，她拿奧運金牌時也抱著拉拉熊，模樣可愛極了。

▲謝爾巴科娃近期開始嘗試女人味的透紗服裝。（圖／翻攝anna__shcherbakova_IG）

▲謝爾巴科娃躺在巨型的熊大玩偶上一臉滿足。（圖／翻攝anna__shcherbakova_IG）。

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