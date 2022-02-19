賞櫻就去3大「熱門景點」！粉嫩花海、絕美夜景超浪漫

實習記者吳昀庭／綜合報導

春天是櫻花盛開的季節，大家可以趁著假期，外出郊遊賞花。這裡就幫你整理出全台3個「賞櫻熱門景點」，裡頭都有滿坑滿谷的粉紅花朵，飄落下來的瞬間夢幻又浪漫，快點筆記起來準備出發了。

1.台北 陽明山

每年「陽明山花季」都會吸引大批遊客，今年的也在2月17日開跑，以「花見春櫻」為主題，邀請大家前來欣賞粉嫩花海，裡面可以看到山櫻花、吉野櫻、寒櫻、八重櫻等多種品種一齊盛開。

▲陽明山上的櫻花已經盛開。（圖／Klook提供）



2.南投 九族文化村

南投九族文化村裡面種植了5000多株，櫻花搭配日式風格的神社、祭典燈座造景…，讓你有置身日本賞櫻的錯覺。白天可以看到不同深淺的粉紅，夜晚搭配燈光，花朵顏色更鮮明，倒映在湖面超級夢幻。

▲九族文化村的夜櫻值得一看。（圖／Klook提供）



3.台中 福壽山農場

台中福壽山農場裡的千櫻園栽種了6000多棵櫻花樹，品種包含吉野櫻、富士櫻、昭和櫻、大島櫻等等，目前已經進入大爆發盛開時期，滿滿粉色花海讓人看了少女心噴發。

▲福壽山農場有滿滿櫻花海。（圖／福壽山農場提供）



如果無法外出賞櫻，可以透過5款「特色櫻花設計」，帶來味覺、視覺、嗅覺的感官體驗，將櫻花美景永久收藏，在家也能打造專屬浪漫時刻。

1.醃漬櫻花茶

設計品牌seesoo將櫻花細心醃漬，保留住甜美香氣，只要放入茶杯，用熱水沖泡，花朵就會在杯中綻放，並釋放出潔淨又清新的愉悅香味，喝起來暖心又暖胃，彷彿被滿滿櫻花包圍。

▲seesoo 櫻花Sakura。（圖／Pinkoi提供，下同）

2.櫻花擴香石香氛扣

設計品牌香氣逸記的櫻花擴香石香氛扣，以精巧手工打造出逼真的花朵、葉子，在上面點幾滴特調複方精油，就會散發出療癒香氣，扣在口罩、衣服或包包上，就能隨時把櫻花帶著走。

▲香氣逸記 櫻花擴香石香氛扣。

3.櫻花玻璃杯組

石塚硝子株式會社以百年玻璃工藝，將飄舞的櫻花點綴在透明玻璃杯上，透明感粉色搭配閃耀金色，帶有濃濃春天氣息，整組一起使用，就能體驗一場浪漫唯美的下午茶。

▲ADERIA 櫻花1壺2杯組。

4.櫻花光影模型

設計品牌FingerART將春日陽光下沐浴的櫻花美景搬至眼前，採用先進雕刻技術搭配華麗光影效果，將櫻花以紙藝術微縮光影模型重新詮釋，只需透過簡易組裝步驟，就能輕鬆打造完美櫻花光影。

▲FingerART 櫻花光影模型。

5.櫻花擴香組

設計品牌HANSCHIU以「櫻茶」為主題創作，用櫻花香調為基底，揉合高山雪松木質調，打造出清新淡雅的花香。再配上櫻花樹造型的粉色簍空摺紙，讓你彷彿置身戶外賞櫻。

▲HANSCHIU 瀚思 櫻花樹居家擴香組。

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