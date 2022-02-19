fb ig video ETtoday search mobile

賞櫻就去3大「熱門景點」！粉嫩花海、絕美夜景超浪漫

>

實習記者吳昀庭／綜合報導

春天是櫻花盛開的季節，大家可以趁著假期，外出郊遊賞花。這裡就幫你整理出全台3個「賞櫻熱門景點」，裡頭都有滿坑滿谷的粉紅花朵，飄落下來的瞬間夢幻又浪漫，快點筆記起來準備出發了。

1.台北 陽明山

每年「陽明山花季」都會吸引大批遊客，今年的也在2月17日開跑，以「花見春櫻」為主題，邀請大家前來欣賞粉嫩花海，裡面可以看到山櫻花、吉野櫻、寒櫻、八重櫻等多種品種一齊盛開。

▲▼陽明山櫻花。（圖／Klook提供）

▲陽明山上的櫻花已經盛開。（圖／Klook提供）

2.南投 九族文化村

南投九族文化村裡面種植了5000多株，櫻花搭配日式風格的神社、祭典燈座造景…，讓你有置身日本賞櫻的錯覺。白天可以看到不同深淺的粉紅，夜晚搭配燈光，花朵顏色更鮮明，倒映在湖面超級夢幻。

▲▼九族文化村櫻花，九族文化村夜櫻。（圖／Klook提供）

▲九族文化村的夜櫻值得一看。（圖／Klook提供）

3.台中 福壽山農場

台中福壽山農場裡的千櫻園栽種了6000多棵櫻花樹，品種包含吉野櫻、富士櫻、昭和櫻、大島櫻等等，目前已經進入大爆發盛開時期，滿滿粉色花海讓人看了少女心噴發。

▲▼福壽山農場櫻花大爆發。（圖／福壽山農場提供）

▲福壽山農場有滿滿櫻花海。（圖／福壽山農場提供）

如果無法外出賞櫻，可以透過5款「特色櫻花設計」，帶來味覺、視覺、嗅覺的感官體驗，將櫻花美景永久收藏，在家也能打造專屬浪漫時刻。

1.醃漬櫻花茶

設計品牌seesoo將櫻花細心醃漬，保留住甜美香氣，只要放入茶杯，用熱水沖泡，花朵就會在杯中綻放，並釋放出潔淨又清新的愉悅香味，喝起來暖心又暖胃，彷彿被滿滿櫻花包圍。

▲櫻花商品。（圖／pinkoi提供）

▲seesoo 櫻花Sakura。（圖／Pinkoi提供，下同）

2.櫻花擴香石香氛扣

設計品牌香氣逸記的櫻花擴香石香氛扣，以精巧手工打造出逼真的花朵、葉子，在上面點幾滴特調複方精油，就會散發出療癒香氣，扣在口罩、衣服或包包上，就能隨時把櫻花帶著走。

▲櫻花商品。（圖／pinkoi提供）

▲香氣逸記 櫻花擴香石香氛扣。

3.櫻花玻璃杯組

石塚硝子株式會社以百年玻璃工藝，將飄舞的櫻花點綴在透明玻璃杯上，透明感粉色搭配閃耀金色，帶有濃濃春天氣息，整組一起使用，就能體驗一場浪漫唯美的下午茶。

▲櫻花商品。（圖／pinkoi提供）

▲ADERIA 櫻花1壺2杯組。

4.櫻花光影模型

設計品牌FingerART將春日陽光下沐浴的櫻花美景搬至眼前，採用先進雕刻技術搭配華麗光影效果，將櫻花以紙藝術微縮光影模型重新詮釋，只需透過簡易組裝步驟，就能輕鬆打造完美櫻花光影。

▲櫻花商品。（圖／pinkoi提供）

▲FingerART 櫻花光影模型。

5.櫻花擴香組

設計品牌HANSCHIU以「櫻茶」為主題創作，用櫻花香調為基底，揉合高山雪松木質調，打造出清新淡雅的花香。再配上櫻花樹造型的粉色簍空摺紙，讓你彷彿置身戶外賞櫻。

▲櫻花商品。（圖／pinkoi提供）

▲HANSCHIU 瀚思 櫻花樹居家擴香組。

►星巴克「可可綿雲瑪奇朵」好夢幻　櫻花系列新品同步登場

►「粉紅小熊維尼」抱著蜂蜜罐回歸！「櫻花奇奇蒂蒂」掩嘴笑也太Q

關鍵字：

pinkoi, 櫻花, 賞櫻, 賞花

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

外表強勢其實內心柔軟的3大星座！Top 1冷漠是假象，對朋友很忠心

外表強勢其實內心柔軟的3大星座！Top 1冷漠是假象，對朋友很忠心

年紀越大、桃花越多的3星座！TOP 1活得熱烈又精彩，當然是「異性吸引機」

年紀越大、桃花越多的3星座！TOP 1活得熱烈又精彩，當然是「異性吸引機」

「畫中有畫」作品藏玄機　「第一眼看見什麼」測內在性格與人際關係

「畫中有畫」作品藏玄機　「第一眼看見什麼」測內在性格與人際關係

《鬼滅之刃》性感內衣又來了！「音柱」寶石加上去太華麗 用力刷牙才乾淨？專家教「正確潔牙」4大關鍵：至少要刷2分鐘 日綜超紅「獨自旅行」心理測驗！一問題預測你的「老年生活」 饗食天堂吃到撐才750元！爐烤牛排、德國豬腳　200種美饌任你挑 戀愛別昏頭！網勸「5種男生」碰不得，寧可單身就好 《殭屍校園》李瑜美私服穿搭超顯嫩！亮色單品、辣秀長腿都是關鍵 大同品牌日最低下殺799元！電鍋、熱水壺、食物調理機都有

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面