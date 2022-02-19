朴敏英演一夜情裸香肩　8萬寶格麗耳環跟著搶鏡

▲朴敏英裸肩搭配寶格麗Divas’Dream珍珠母貝鑲鑽耳環。（圖／翻攝Netflix）



記者陳雅韻／台北報導

35歲南韓女星朴敏英於新劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》，飾演氣象局統籌科長，擔任小8歲鮮肉男星宋江的上司，第二集中2人醉後擦槍走火，上演一夜情，她裹床單裸肩已夠吸睛，耳際上寶格麗（BVLGARI）83,800元的Divas' Dream系列珍珠母貝與密鑲鑽石玫瑰金耳環也跟著搶鏡。

▲寶格麗Divas' Dream系列珍珠母貝與密鑲鑽石玫瑰金耳環，83,800元。（圖／寶格麗提供）

朴敏英在《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》中，完美示範時尚職場穿搭，她多以開兩扣的軟料或優雅蝴蝶結裝飾襯衫，或配俐落的西裝外套造型亮相，另有貼身的V領針織衫造型，盡顯她的姣好身材。

▲朴敏英於劇中常穿襯衫展現俐落風格。（圖／翻攝自JTBC）

完美的上班族造造型少不了亮眼首飾，朴敏英在劇中搭配寶格麗珠寶，不以鑲滿鑽的華麗風格取勝，主要精選別具個性的貴金屬款式，尤其對耳環情有獨鍾，已曝光的作品包括B.zero1 Rock系列黃K金鉚釘鑲鑽耳環、B.zero1系列鏤空鑲鑽玫瑰金耳環，以及BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金鑽石項鍊等，都是職場女性好搭配但不過於高調的設計。

▲朴敏英於劇中佩戴寶格麗B.zero1 ROCK耳環與BVLGARI BVLGARI項鍊。（圖／翻攝Netflix）



▲寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金鉚釘鑲鑽耳環（左）203,400元， BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金鑽石項鍊161,500元。（圖／寶格麗提供）





▲朴敏英穿西裝外套搭寶格麗B.zero1系列鏤空鑲鑽玫瑰金耳環101,700元。（圖／寶格麗提供）

►朴敏英OL穿搭靠「這兩招」完成 襯衫、V領單品是營造女人味關鍵

►米倉涼子最愛8萬聯名珍珠項鍊 披92萬FENDI男裝外套當時尚女王

