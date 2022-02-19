fb ig video ETtoday search mobile

《蠟筆小新》聯名GU！睡衣花紋手提袋、巧克比螢光襪超Q

>

實習記者吳昀庭／綜合報導

經典卡通《蠟筆小新》擁有大批粉絲，每次推出周邊都讓人荷包失守，最近他們就與日本服飾品牌GU合作，推出一系列聯名，把小新、小白、巧克比恐龍、肥嘟嘟左衛門等重要角色融入設計，除了做成服飾，還有超Q手提袋、化妝包、小方巾…，讓你走到哪都有小新陪伴。

▲GU蠟筆小新聯名。（圖／翻攝自gu-global.com）

▲《蠟筆小新》與GU合作推出聯名系列。（圖／翻攝自gu-global.com，下同）

《蠟筆小新》與GU的聯名系列品項眾多，男裝、女裝、童裝都有。衣服部分以素色短袖T恤為主，上面加了簡單可愛的插畫，有隨手塗鴉的肥嘟嘟左衛門、春日部防衛隊成員剪影、不同造型的小新等等，每一款都能勾起看卡通的回憶。另外有兩款緞面睡衣也超級萌，一款是淺藍色印滿小白圖案，另一款是粉紅配上妮妮兔子娃娃印花。

▲GU蠟筆小新聯名。（圖／翻攝自gu-global.com）

▲GU蠟筆小新聯名。（圖／翻攝自gu-global.com）

除了衣服，還有推出襪子、帆布袋、化妝包、小方巾等雜貨。襪子有四種款式，其中一款以巧克比餅乾為靈感，做成亮眼的螢光綠。手提袋有三種花色，一款印了小新的綠色睡衣花紋，另外兩款則是肥嘟嘟左衛門和小白。

▲GU蠟筆小新聯名。（圖／翻攝自gu-global.com）

▲GU蠟筆小新聯名。（圖／翻攝自gu-global.com）

▲GU蠟筆小新聯名。（圖／翻攝自gu-global.com）

化妝包和小方巾分別有三、四種花色，全部都繽紛可愛，讓人選擇障礙發作。目前這系列預計3月在日本販售，台灣尚未有消息。

▲GU蠟筆小新聯名。（圖／翻攝自gu-global.com）

▲GU蠟筆小新聯名。（圖／翻攝自gu-global.com）

喜歡卡通人物聯名的話，日本甜點系飾品品牌Q-pot.也與迪士尼合作，以米妮、黛西兩位為主角，推出復古浪漫風新品。米妮系列是煙燻粉色，配上玫瑰花、蝴蝶結等裝飾；黛西系列則是薰衣草紫，配上紫羅蘭、藍莓、奶油裝飾，有做成托特包、迷你波士頓包、皮夾等多種款式，還可以搭配甜點造型的米妮、黛西吊飾一起用，掛在包包上甜美誘人。

▲GU蠟筆小新聯名。（圖／翻攝自gu-global.com）

▲Q-pot.與迪士尼合作，推出米妮、黛西聯名系列。（圖／翻攝自shop.q-pot.jp，下同）

▲GU蠟筆小新聯名。（圖／翻攝自gu-global.com）

▲GU蠟筆小新聯名。（圖／翻攝自gu-global.com）

►NB跨界聯手平價服飾PAZZO！字母白襪、Logo衛衣「男女共穿」超燒

►《鬼滅之刃》性感內衣又來了！「音柱」寶石加上去太華麗

關鍵字：

GU, 蠟筆小新, 聯名, 帆布袋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

ET Fashion

推薦閱讀

外表強勢其實內心柔軟的3大星座！Top 1冷漠是假象，對朋友很忠心

外表強勢其實內心柔軟的3大星座！Top 1冷漠是假象，對朋友很忠心

「畫中有畫」作品藏玄機　「第一眼看見什麼」測內在性格與人際關係

「畫中有畫」作品藏玄機　「第一眼看見什麼」測內在性格與人際關係

年紀越大、桃花越多的3星座！TOP 1活得熱烈又精彩，當然是「異性吸引機」

年紀越大、桃花越多的3星座！TOP 1活得熱烈又精彩，當然是「異性吸引機」

《鬼滅之刃》性感內衣又來了！「音柱」寶石加上去太華麗 用力刷牙才乾淨？專家教「正確潔牙」4大關鍵：至少要刷2分鐘 日綜超紅「獨自旅行」心理測驗！一問題預測你的「老年生活」 饗食天堂吃到撐才750元！爐烤牛排、德國豬腳　200種美饌任你挑 戀愛別昏頭！網勸「5種男生」碰不得，寧可單身就好 《殭屍校園》李瑜美私服穿搭超顯嫩！亮色單品、辣秀長腿都是關鍵 大同品牌日最低下殺799元！電鍋、熱水壺、食物調理機都有

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面