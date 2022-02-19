《蠟筆小新》聯名GU！睡衣花紋手提袋、巧克比螢光襪超Q

實習記者吳昀庭／綜合報導

經典卡通《蠟筆小新》擁有大批粉絲，每次推出周邊都讓人荷包失守，最近他們就與日本服飾品牌GU合作，推出一系列聯名，把小新、小白、巧克比恐龍、肥嘟嘟左衛門等重要角色融入設計，除了做成服飾，還有超Q手提袋、化妝包、小方巾…，讓你走到哪都有小新陪伴。

▲《蠟筆小新》與GU合作推出聯名系列。（圖／翻攝自gu-global.com，下同）



《蠟筆小新》與GU的聯名系列品項眾多，男裝、女裝、童裝都有。衣服部分以素色短袖T恤為主，上面加了簡單可愛的插畫，有隨手塗鴉的肥嘟嘟左衛門、春日部防衛隊成員剪影、不同造型的小新等等，每一款都能勾起看卡通的回憶。另外有兩款緞面睡衣也超級萌，一款是淺藍色印滿小白圖案，另一款是粉紅配上妮妮兔子娃娃印花。

除了衣服，還有推出襪子、帆布袋、化妝包、小方巾等雜貨。襪子有四種款式，其中一款以巧克比餅乾為靈感，做成亮眼的螢光綠。手提袋有三種花色，一款印了小新的綠色睡衣花紋，另外兩款則是肥嘟嘟左衛門和小白。

化妝包和小方巾分別有三、四種花色，全部都繽紛可愛，讓人選擇障礙發作。目前這系列預計3月在日本販售，台灣尚未有消息。

喜歡卡通人物聯名的話，日本甜點系飾品品牌Q-pot.也與迪士尼合作，以米妮、黛西兩位為主角，推出復古浪漫風新品。米妮系列是煙燻粉色，配上玫瑰花、蝴蝶結等裝飾；黛西系列則是薰衣草紫，配上紫羅蘭、藍莓、奶油裝飾，有做成托特包、迷你波士頓包、皮夾等多種款式，還可以搭配甜點造型的米妮、黛西吊飾一起用，掛在包包上甜美誘人。

▲Q-pot.與迪士尼合作，推出米妮、黛西聯名系列。（圖／翻攝自shop.q-pot.jp，下同）



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