3雙「爆款球鞋」出新色！可可歐蕾NB 327、裸粉Nike AF1好少女

文／Dappei

農曆新年對台灣來說是一年一度的大日子，尤其是初一作為新年的第一天更會格外重視，原因在於習俗當中，第一天象徵一個人這整年的寫照，所以除了吃大餐、說好話、穿新衣象徵一年生活順遂，想當然穿新鞋應該也是必須的！不少女生在選擇初一穿搭甚至是球鞋的時候，一定費勁不少心思，也面臨不少猶豫的選擇，尤其在球鞋這一塊，這次跟著 Dappei 盤點 2022 女大生、小資女必買鞋款。

1. New Balance 327 可可歐蕾配色

延續著 New Balance 327 的經典，這款可可歐蕾配色運用麂皮、網眼布及部分尼龍面料製作，除了標誌性的大 N 字 Logo，更吸睛的絕對是米白色與棕色拼接出的鞋身整體，不至於過於黯淡的咖啡色搭配上米白色的色調，看上去就宛如可可歐蕾的化身，非常適合喜歡裸色系、大地色系穿搭的搭黨們入手。

▲New Balance 327 可可歐蕾配色（圖／翻攝自IG@gokoreashoppp）



2. Adidas Originals FORUM LOW CNY

新年穿搭，紅色絕對是最經典、最百搭的顏色之一，一來討長輩歡心、二來又可以給人喜氣的感覺。去年就被 Adidas Originals 視為主力的 FORUM 鞋款，這回推出了低筒系列，結合東方味十足的設計，以新年的亮紅色作為主體配色，側邊的小三葉草壓印與 CNY 圖騰點綴，一雙鞋便能輕易完成農曆新年的造型，質感紅色就算之後日常穿搭也不會突兀，甚至能製造亮點。

▲Adidas Originals FORUM LOW CNY（圖／adidas官網）



3. Nike Air Force 1 乾燥玫瑰配色

這雙 Nike Air Force 1 融入了不同層次的煙燻粉色和珊瑚裸粉色，套用在 Swoosh Logo、鞋舌、AIR 標誌上，潔白的鞋身搭配上不同層次的粉色調，不但給人一種春意盎然的氣息，更替穿搭造型帶來一種浪漫風格。不僅適合農曆新年搭造型，日後春季的穿著重點有了它，依然亮點滿滿。

▲Nike Air Force 1 乾燥玫瑰配色（圖／翻攝自IG@gokoreashoppp）

Dappei 結語：

過年就是要換新衣穿新鞋，以上搭編介紹的鞋款配色 IG 上野有許多穿搭分享照，還沒決定好要穿上什麼樣的新裝的搭黨們趕快跟上。

文字編輯：Estella

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