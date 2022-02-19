中谷美紀看不出46歲！　戒甜食、少外食養出珍珠光

▲中谷美紀以白襯衫搭配MIKIMOTO經典珍珠串鍊、鑽石珍珠手環，氣質出眾。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）



記者陳雅韻／台北報導

以《令人討厭的松子的一生》、《仁醫》等作品為人熟知的日本女星中谷美紀，近日為MIKIMOTO拍攝全新My Pearls My Style形象照，轉化優雅、個性等不同時尚風格，也讓人見識46歲的她散發珍珠光，顏質與氣質都令人驚嘆，她曾透露凍齡的秘訣是不碰甜食、少外食，因此她的IG上不是旅居歐洲的風景照，就是po她做的美食佳餚。

▲中谷美紀自製酪梨松子沙拉與辣味肉醬。（圖／翻攝mikinakatanioffiziell IG）





▲中谷美紀透露餃子皮用完了，改採餛飩皮包水餃。（圖／翻攝mikinakatanioffiziell IG）

中谷美紀2018年嫁給大她8歲的維也納管弦樂團德國籍中提琴手堤羅菲希納（Thilo Fechner），她常利用工作空檔，往返老公定居的奧地利。日前她表示歐洲新冠肺炎疫情升溫，她盡量買上等食材在家做飯，吃得養生也兼顧美味，她做酪梨松子沙拉、辣味肉醬都有模有樣，想念東方味時，她會親手包餃子，還在聖誕節之際做手捲壽司宴請老公的前妻與繼女。

▲中谷美紀婚後經常分享歐洲絕美的湖光山色風景照。（圖／翻攝mikinakatanioffiziell IG）

懂得養身的中谷美紀，在MIKIMOTO全新形象照中展現完美狀態，她也分享與品牌的深刻緣分，24歲時她第一次踏入MIKIMOTO銀座總店，當時正上市一款瑪麗蓮夢露1950年代訪日同款的復刻項鍊作品，她毫不猶豫買下，成為她各種場合都適用的百搭款，目前她最想收藏黑珍珠項鍊，她表示：「事實上我已想20年了，因為對我而言黑珍珠有一種成熟大人的形象，所以我一直在等那個時刻到來。」

▲中谷美紀佩戴MIKIMOTO黑珍珠長串鍊與Passionoir系列耳骨夾。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

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