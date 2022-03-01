說．流行／CHANEL下個斷貨王「22 BAG」！命名由來、超燒元素一次看

記者鮑璿安／專題報導

如果要在今年2022選一顆包來代表香奈兒（CHANEL），創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）已經想好答案，全新誕生的「CHANEL 22」是品牌下一個矚目單品，《ET FASHION》說流行帶你了解該包款背後的故事以及必買亮點。

「CHANEL 22」命名由來

▲CHANEL 22包款代表創作年份，同時呼應1922 年香奈兒推出的 N°22 香水 。（圖／品牌提供）

熟悉香奈兒的民眾都知道，數字與品牌一直有深刻淵源，無論是嘉柏麗香奈兒女士鐘情的幸運數字「5」，或是在1955年2月誕生的2.55包，像是神秘代碼一樣為品牌寫下歷史。而「CHANEL 22」包款其實也代表創作年份，於2022春夏高級時裝秀上首次亮相，同時呼應1922 年香奈兒推出的 N°22 香水，雙重意義非常具有收藏價值。

菱格紋皮革＋皮穿鏈＋雙 C圓形吊飾一次集結

▲CHANEL 22肩背包考量機能性與輕巧攜帶的需求 。（圖／品牌提供）

最新CHANEL 22肩背包以實背為主軸，考量機能性與輕巧攜帶的需求，柔軟的菱格紋皮革很好上肩，結合品牌經典，以皮革與金屬交錯的皮穿鏈融入其中，增添奢華氣息。由金色或漆面金屬字母組成的「CHANEL」標誌出現在下方，再以飾有結合鏤空雙 C 的「CHANEL Paris」圓形吊飾畫龍點睛，一次集結品牌經典元素。

三種尺寸、多個新色

▲完美迎接春夏到來。（圖／品牌提供）



CHANEL 22無疑成為輕巧耐裝的代名詞，共有三種尺寸，小、中、大款以及一款後背包樣式，另外為迎接春夏氛圍，帶來海軍藍、紫、兩款粉色調，白色及黑色款，多元到讓人陷入選擇困難。

屬於維吉妮維婭的「CHANEL 22」

回顧2019年維吉妮維婭帶來CHANEL 19包款，多元背法的菱格紋與三種質感皮穿鏈設計，就為實用且時尚的性質定下基調。CHANEL 22之所以會誕生，同時也彰顯了女性行動自如與解放心靈的特質。

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