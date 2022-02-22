Nike x Stüssy全新聯名鞋今年必搶！黑白配色展現低調質感

文／Dappei

繼去年合作推出 Stüssy x Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 並且在球鞋圈引起一番搶購熱潮後，雙方便又緊接著在今年年初推出 Nike Air Huarache 聯名鞋款，而在日前品牌更迎來另一全新重磅消息，也就是 Stüssy x Nike Air Force 1 Mid 即將在2022年正式登場！

（圖片來源：Stüssy、Nike）

近年來 Nike 與 Stüssy 的頻頻合作，從市場上的反應及討論度來看，雙方所創造出來的聯名單品人氣自然不在話下，而此次搶先曝光的 Stüssy x Nike Air Force 1 Mid，在配色上以最簡約的黑、白形式呈現，並且輔以未經過機械壓紋的摔紋皮革打造，讓整體鞋身即便以相對保守的顏色為基調，但仍不失其在細節上的質感。

（圖片來源：＠die_sel666）

而除了 Nike Air Force 1 Mid 鞋款本身應有的設計元素以外，此次聯名更注入了 Stüssy 的代表性的雙 S 標誌，並且分別將以穿孔、鑲嵌的方式將其放置於鞋頭及鞋後跟上，此外，大家最熟悉的 Stüssy Logo 也能一併於鞋舌以及鞋領處的綁帶上看見。這次的聯名可以說是將雙方各自經典的元素詮釋地相當的到位，而搭編也相信，這雙 Stüssy x Nike Air Force 1 Mid 勢必將在球鞋市場上掀起另一波搶購熱潮！

（圖片來源：＠die_sel666、＠sneakerbardetroit）

Dappei 結語：

Stüssy x Nike Air Force 1 Mid 預計將於 2022 年正式登場，而詳細的發售資訊仍待官方進一步公開相關販售訊息，有興趣的搭黨們快先把銀彈準備好，千萬不要錯過了！

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文字編輯：Jim

Dappei

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