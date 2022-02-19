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「封面女郎」不是女星是錶名　復刻款更輕盈

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▲▼ Zenith,Seiko 。（圖／公關照）

▲Zenith限量250只的Chronomaster Revival A3818「The Airweight Cover Girl」鈦輕封面女郎復刻版腕錶，318,100元。（圖／Zenith提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Zenith於1971年問世的A3818腕錶有個可愛名字「封面女郎」（Cover Girl），因為出現在Manfred Rossler所著作的《Zenith - Swiss Watchmaking Since 1865》封面上，2020年品牌與《Revolution》及其姊妹刊《The Rake》雜誌復刻100只限量錶，幾小時內迅速售罄，今年「封面女郎」再度回歸，推出限量250只的Chronomaster Revival A3818 The Airweight Cover Girl鈦輕封面女郎復刻版腕錶。

▲▼ Zenith,Seiko 。（圖／公關照）

▲Zenith首度運用鈦金屬製作1960年代設計的「ladder」階梯錶鍊。

外型與前代「封面女郎」腕錶似乎相同，但戴上立刻感受到兩者差別，因Zenith採用5級鈦金屬，為Airweight Cover Girl鈦輕封面女郎復刻版腕錶打造由Gay Frères公司於1960年代設計的「ladder」階梯錶鍊，重量僅78.2克，更加輕盈；此外，錶款忠實呈現原創款的特色，包括面盤垂直打磨飾面和「Superman」超人藍色調，而「鯊魚齒」刻度、測速刻度、品牌標誌和文字則覆以SuperLuminova超級夜光物料，顏色比起前一代錶款偏白。

▲▼ Zenith,Seiko 。（圖／公關照）

▲Zenith Chronomaster Revival A3818「The Airweight Cover Girl」腕錶刻度、測速刻度、品牌標誌覆以SuperLuminova超級夜光物料。

Seiko集團高級錶品牌Grand Seiko也不斷從經典之作尋找新靈感，近日向1967年問世的「44GS」腕錶致敬，創作全球限量1200只的「44GS」55周年高振頻GMT限定錶款，此錶款重現九項「Grand Seiko Style」特色，包括平面面盤、12時時標寬度是其他的2倍、多面立體切割時標與寬版時分針、鏡面拋光錶圈與錶殼平面、半嵌入錶身的錶冠、連續側面線條與反斜面的錶圈與錶殼側面；內載曾獲2014年日榮獲內瓦鐘錶大賞中「Petite Aiguille Prize小指針獎項」的同款高振頻9S86機芯，內外兼具。

▲▼ Zenith,Seiko 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko「44GS」55周年高振頻GMT限定錶款SBGJ255，245,000元。（圖／Grand Seiko提供）

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關鍵字：

Zenith, Grand Seiko

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