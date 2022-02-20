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金泰梨剪「眉上瀏海」扮高中生零違和！戲外變身短髮幹練OL

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實習記者吳昀庭／綜合報導

韓星金泰梨近期出演韓劇《二十五，二十一》，扮起18歲的冒失女高中生毫不違和，完全看不出實際上已經31歲！能夠如此減齡、顯嫩，除了她本身的高超演技，另一大關鍵就是剪了「眉上瀏海」，搭配亂糟糟長髮，完美展現青春感。然而金泰梨戲外拍攝的服裝廣告，卻以同款瀏海配上俏麗短髮，變身俐落幹練的OL。

▲金泰梨眉上瀏海。（圖／翻攝自IG@tvn_drama）

▲金泰梨剪了「眉上瀏海」超級顯嫩。（圖／翻攝自IG@tvn_drama、@itmichaa.official）

金泰梨在《二十五，二十一》中，飾演想成為擊劍選手的女高中生，個性開朗、大剌剌，又有些冒失，她的髮型也配合角色，以可愛的「眉上瀏海」，搭配凌亂長髮，呈現出18歲的青春氛圍，看起來真的超級減齡。過短瀏海看似難以駕馭，但其實能修飾高顴骨，突顯眼睛、眉毛，增加立體感。

戲外金泰梨也頂著同款「眉上瀏海」，幫服裝品牌itMICHAA拍攝春季廣告，但不同於劇中的長髮造型，這次是配上一頭俐落短髮，完全翻轉了「眉上瀏海」給人的可愛印象，顯現出時髦幹練的氣質。畫報中金泰梨換了多款不同造型，當她穿上黑色西裝外套時，裡面搭了料子輕薄的上衣，讓造型正式卻不死板，另一款灰色套裝色澤較淺，很適合成為春天的職場穿搭。

另外，金泰梨也有穿淡黃色裙子套裝、丹寧洋裝、淺紫色雪紡洋裝等充滿女人味的服裝，讓粉絲們留言大讚：「像洋娃娃一樣可愛」、「優雅大方」、「根本仙女」。

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關鍵字：

金泰梨, 髮型, 眉上瀏海, 韓劇, 二十五二十一

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