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星・變美／53歲伊能靜自曝曾有圓形禿！4秘訣養回「豐盈烏黑」好髮質

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▲▼ 星變美 伊能靜養髮生髮4秘訣。（圖／翻攝伊能靜微博）

▲伊能靜是出了名的凍齡女星代表，常被粉絲敲碗保養秘訣。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝伊能靜微博

今年53歲的伊能靜堪稱是公認的凍齡女星代表，從好肌膚到苗條身材都不輸青春女星，常被網友大讚「根本吃了防腐劑」。而年過50的她依舊有著豐盈髮量和烏黑亮麗的好髮質，讓不少網友羨慕，狂敲碗養護秘訣，但她就曾透露，其實先前生完小孩曾有「圓形禿」，後來靠著4招養髮生髮秘訣，慢慢養回髮量，連髮質都好到會發光。

▲▼ 星變美 伊能靜養髮生髮4秘訣。（圖／翻攝伊能靜微博）

＃氣血要補足

她先前就曾透露過，自己生完小女兒「米粒」後，嚴重掉髮甚至圓形禿，一直以為是荷爾蒙問題，還去看了頭皮養護中心，最後根據皮膚科醫師的建議去驗血，最後發現是嚴重貧血。因為母乳餵養加上睡眠不足，還有產後焦慮等原因，導致的貧血問題很嚴重，而之後她就在飲食及生活上做了調整，頭髮也自然長回來了。

她先前就分享過，自己開始補充鐵劑與鈣鎂鋅，補足體內不足的營養素；且日常飲食會多吃菠菜、豬肝、黑芝麻等富含鐵質的食物，還會吃無糖黑芝麻丸或沖泡黑芝麻粉來喝；她還會搭配自製的「六味補氣水」和西洋人參水來喝，幫助補足體內底氣。

▲▼ 星變美 伊能靜養髮生髮4秘訣。（圖／翻攝伊能靜微博）

＃適當放鬆身心和情緒

擁有一頭烏黑亮麗秀髮的她並沒有染髮、燙髮，她表示自己當然也會有白頭髮，但她提醒，白髮不全然是年齡問題，也有很多人是因為壓力大、生活習慣造成的「少年白」，所以一定要養成能放鬆身心的習慣。

像她就是透過泡澡、運動、靜心調息，不管發生何事都用一種安靜的心態去看待，盡量不涉入情緒，她更說「人說急得一夜白髮，可見情緒多影響狀態」。

▲▼ 星變美 伊能靜養髮生髮4秘訣。（圖／翻攝伊能靜微博）

＃洗護髮和養髮別偷懶

她更提醒「洗髮、護髮、養髮都不能偷懶！」還有頭髮在濕的狀態時很脆弱，絕不能粗暴地擦乾頭髮，吹風機一定要使用恆溫溫風，且吹風機是會用很久的工具，「我建議投資一個好的吹風機」。當然，盡量不要染燙頭髮，很傷髮質。

▲▼ 星變美 伊能靜養髮生髮4秘訣。（圖／翻攝伊能靜微博）

＃食補很重要

她表示飲食對養髮很有幫助，可以每天一杯黑芝麻黑豆粉，或用黃耆、黨參、枸杞、紅棗煮成水，一天500c.c.，零食可以吃櫻桃補帖軟糖。另外，她很愛喝菠菜豬肝湯，生理期前後也一定會喝紅糖煮雞蛋之類的糖水，她更喊話「時時刻刻都要愛自己」。


最後她也提醒，身體是一個精密的綜合體，心理會讓生理跟著出現狀況，缺少營養也會反映在外在方方面面，所以「外調內養，身心安穩真的很重要！」

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關鍵字：

星變美, 伊能靜, 女星, 保養, 護理, 凍齡, 養髮, 生髮, 秘訣, 掉髮, 食補

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