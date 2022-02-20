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亂用脫毛膏小心唇周變黑！皮膚科醫師教「低成本去唇毛法」3步驟

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▲▼ 皮膚科醫師教低成本去唇毛法3步驟。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲想讓唇周擺脫「小鬍子」變乾淨，皮膚科醫師教低成本除毛步驟。（圖／翻攝IG@yubi_190、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李藝恩Dr.meili

嘴唇附近都會有些天生的小毛髮，但有些人的「唇毛」比較粗黑、特別明顯，看起來就像嘴唇周圍長了一圈小鬍子，尤其對於愛美的女生來說更礙眼，總想去除這些唇毛。韓國皮膚科醫師李藝恩就分享適合居家自行操作的「低刺激唇毛去除法」3步驟，不僅好操作、低成本，也不用擔心唇毛變粗或唇周暗沈，她也加碼列出唇毛護理的3大常見誤區，快來看看你是否中了？

▲▼ 皮膚科醫師教低成本去唇毛法3步驟。（圖／翻攝IG,小紅書）

首先，李醫師先提到很多人對於去除唇毛的護理都有以下3個錯誤行為或錯誤觀念。

NG 1：用漂鬍劑或脫毛膏

有些女生會漂鬍劑來漂白唇周毛髮，或直接用身體用脫毛膏，但這兩類產品容易有化學刺激，會讓敏感皮膚更容易發生唇周暗沈灰暗，而漂鬍劑、除毛膏一般都含有腐蝕性成分硫醇乙酸鈣，需要謹慎使用。

NG 2：用蜜蠟來撕拉除毛

若自行買蜜蠟、熱蠟除毛產品，利用撕拉來快速除毛，李醫師提醒，這樣的物理刺激會連帶唇周的正常角質一起剝脫，使皮膚會變得敏感。

▲▼ 皮膚科醫師教低成本去唇毛法3步驟。（圖／翻攝IG,小紅書）

NG 3：唇毛會越刮越粗

而對於方便自行操作的刮毛，有不少人又覺得會「越刮越粗」，李醫師表示這只是謠傳已久的錯誤迷思！唇毛的粗細、多寡都是由毛囊決定的，刮毛並不會影響毛囊，只是因為刮毛後，毛髮的截斷面比毛尖更大，剛長出來的新毛較硬，才被錯誤地理解成毛髮會越刮越粗。

▲▼ 皮膚科醫師教低成本去唇毛法3步驟。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼ 皮膚科醫師教低成本去唇毛法3步驟。（圖／翻攝IG,小紅書）

拋開以上唇毛去除的錯誤方法，李醫師建議有經濟能力的人，可以選擇雷射除毛，可更徹底解決唇周雜毛問題，但如果是學生族群還無法負擔費用或是想自己方便動手處理的人，她也分享自己以前常用的「低刺激去除唇毛法」3步驟。

Step 1：在臉部卸妝清潔後，先逆著唇毛的生長方向，在唇周塗抹護手霜。

Step 2：在修眉刀上塗抹凡士林後，沿著生長方向輕輕刮去唇毛，刮除後再用溫水清洗一下唇周。

Step 3：用冷藏的生理食鹽水浸濕化妝棉，濕敷整個唇部唇周1分鐘。取下後先用水沖洗唇周，再塗上乳液或乳霜收尾。

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關鍵字：

保養, 護理, 唇周, 唇毛, 除毛, 去毛, 秘訣, 方法, 步驟, 皮膚科醫師, 醫生

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