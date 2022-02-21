冬奧觀眾席「捲髮鮮肉」引熱搜！　IG私照洩腹肌＋翹臀太帥了

▲冬奧「捲髮鮮肉」Bram Steenaart。（圖／翻攝自IG@bramsteenaart，以下同）



記者王則絲／台北報導

北京冬季奧運正式落幕，不過發掘帥哥美女運動員永遠不嫌晚，日前其中一場比賽觀眾席上，有名「捲髮鮮肉」因深邃的雙眼與親切舉動而引起關注。而這名鮮肉其實也是一名選手，是來自荷蘭的滑冰運動員，名為Bram Steenaart，從他的IG可以看到許多私下訓練的樣貌，包括養眼的腹肌與翹臀好身材都曝光，現在追蹤起來還不遲。

Bram Steenaart為荷蘭短道競速滑冰代表隊的一員，今年僅21歲，不只今年代表國家出賽冬奧，他也曾經拿下國際賽事冠軍，而他的目標是能夠參加奧運。

Bram Steenaart擁有濃眉與清澈的深邃雙眼，一頭棕色的捲髮為他的招牌，超高顏值也難怪坐在觀眾席都能引起注意。隨著話題傳開，Bram Steenaart的IG也在推特上被粉絲們搜出，從他的IG上可以看到更多他接受訓練、參加賽事以及私下的休閒活動，能發現他不只是擅長滑冰，也很喜歡騎單車、衝浪⋯⋯等運動，一張海灘上與朋友的合照，便曬出了傲人的胸肌與腹肌線條。

而作為運動員，日常的訓練非常辛苦，像是Bram Steenaart需要經常重訓，動輒就要扛起破百公斤的槓鈴深蹲，再加上他熱愛的單車運動，讓他打造出了緊實的翹臀，從他日常紀錄訓練的限時動態裡便能一覽無遺。

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