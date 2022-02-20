戒不掉的清甜香氣！盤點早春必備「5款香水」

▲早春香水外型也各有特色。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

香水代表一個人的品味，美好的香氣聞起來既舒服又迷人，盤點早春5款必備香水，讓你噴了就再也離不開。

▲Narciso Rodriguez 嫣紅繆思女性淡香精，100ml，4,450元。

以花香琥珀調為主軸，前調從義大利佛手柑、粉紅胡椒與酸甜柑橘的展開，中調喚醒麝香轉化成柔滑氣韻，帶出晚香玉花香、輕盈李子果香，尾韻由東方香草、印尼廣藿香帶來奶油般的醇厚香甜，溫柔包覆基調絨面皮革氣息。

▲黛珂 和服之戀 SAKURA，50ml，2,500元。

將日本特有的感性之美，以香氛纏繞於生活中的美好片刻。所有的香味皆揉合天然純淨的玫瑰精華，散發迷人香氣，選用具有日本代表性的花及果實香氣，形成特有的日式香調。

▲EX NIHILO 鳶光片羽淡香精，50ml， 6,800元。

以紫羅蘭葉香氣揭開序幕，接著以柔軟麝香包覆著香根鳶尾花香，鳶尾花根賦予香氣細膩的香粉觸感；最後是檀香帶來畫龍點睛效果，讓鳶尾花的經典香粉質地更臻完美。

▲BURBERRY 晨曦之翼女性淡香水，50ml，3,300元。

充滿力量的女性特質及活潑香氣，盛開的牡丹花香融合歡愉的綠梨香調，帶出忍冬及玫瑰香氣，及木質後調的溫柔包圍。

▲Guerlain 花綻舞櫻淡香水 高訂精繡蜂印瓶，125ml+20ml，25,900元。

將佛手柑與綠茶調和諧交融，接著帶入溫柔櫻花、紫丁香，以及薄暮時瀰漫在空氣中的茉莉，若隱若現的白麝香，一如櫻花乘著微風紛飛，無數的月光花瓣點亮了夜空。