皮膚科醫師曝「下巴反覆冒痘」3大原因！第一種刷酸反而更糟

▲想要改善下巴痘養出好肌膚，皮膚科醫師建議先了解成因。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@innisfreeofficial

受到環境氣候、生活作息、飲食等因素影響，許多台灣女生都有痘痘粉刺的問題，尤其不少人最困擾的就是下巴、唇周頻繁冒痘，快好了又反覆長，讓下巴痘疤、痘印一推，皮膚狀態變好差。知名皮膚科醫師廖苑利就分享了女生下巴反覆長痘的3大可能原因，快來檢視一下自己是哪一種，從源頭解決才能真正改善。

廖醫師表示，下巴長痘其實與體內荷爾蒙變化有關，平時的生活習慣、情緒、壓力、飲食以及下巴區域對荷爾蒙變化比較敏感，這些都容易造成皮脂腺出油增多，若毛囊內的油脂短時間無法順利排出，就會造成炎症，形成粉刺、引發痘痘。而造成下巴痘反覆的就有以下3種致痘成因。

＃屏障受損痘



這類型下巴痘是由於長痘的過程中反覆，而引起皮膚發炎，導致受損，因此在痘痘周圍會出現脫皮、起皮屑的一些表現。很可能是在長痘期間使用酸類產品時，沒有注意酸的濃度，導致過度用酸，造成皮膚出現爆皮、乾燥、泛紅和痘痘加重等狀況。

這類型下巴痘的改善治療方式，是需要先暫停使用酸類，多以保濕修復為主做好肌膚護理，且要嚴格做好防曬，避免紫外線的照射導致痘痘發炎加劇。另外，也可使用抗炎類的精華，幫助痘痘修復消炎。

＃唇周痘



唇周痘的症狀包含嘴唇唇周反覆長又痛又硬的痘痘；常常打嗝；消化不良，胃部常感覺不適；有口臭問題等。

若是有以上4點症狀，建議要去醫院消化內科，做幽門螺旋桿菌的檢測，看你是否有幽門螺旋桿菌感染的問題；另外，請避免使用含氟的牙膏刷牙。

＃內分泌痘痘



內分泌痘痘大致會有以下6種表現症狀，包含下頜、頸部位置持續不斷長痘；生理期不規律；生理期前後反覆長粉刺、痘痘；伴隨有多毛症，也就是男性化體徵；有雄激素依賴性導致的脫髮；有肥胖情況等。

如果有以上的6個症狀，建議在生理期的第2、3天可去婦產科做抽血檢查，檢測看是否有多囊性卵巢症候群。這種類型要依照醫師的治療指示，好好吃藥，將荷爾蒙調理好；此外，外用護膚建議可選擇A酸、杜鵑花酸、蘋果杏仁酸等。

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