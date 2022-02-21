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專家揪「3大洗頭壞習慣」難怪容易出油又掉髮！超多女生都犯過

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▲▼ 難怪易出油！專家揪3個洗頭壞習慣。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲洗頭清潔是養護頭皮健康、擁有美麗秀髮的關鍵。(圖／翻攝IG@moeka_nozaki)

記者張毓容／台北報導　

你是不是也有頭髮很容易出油扁塌，常搔癢等困擾？其實問題可能就出在你的NG洗頭行為上。清潔是養護頭皮健康的關鍵，若忽略一些重要小細節，可是會導致頭皮堆積油脂、污垢，進而使頭髮容易油膩扁塌、有頭皮屑，甚至導致頭皮發炎、掉髮。頭皮養護專家AROMASE艾瑪絲就指出許多人都在犯的3個「洗頭壞習慣」，快改掉這些錯誤行為，讓頭皮恢復健康潔淨，養出蓬鬆好髮質。

NG 1：洗頭只洗一遍

有些人覺得洗頭麻煩，總是特別懶惰，不但只洗一遍，還只在頭髮表面將洗髮精起泡，甚至連頭皮都沒好好清潔，就快速沖水洗掉。正確洗頭應該要洗二遍，並且要清潔到頭皮，才能避免讓固態油脂、皮屑堆積生成，進而減少容易出油、搔癢、頭皮屑等困擾。

▲▼ 難怪易出油！專家揪3個洗頭壞習慣。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲洗頭後最好儘快吹乾頭皮頭髮。(圖／翻攝pexels)

NG 2：洗頭後不吹乾

你是不是也常洗完頭只將髮絲吹到半乾或甚至懶得吹就直接躺下睡覺？千萬別偷懶，頭濕濕就睡覺！吹乾頭皮是維持頭皮頭髮健康美麗的重要環結之一，若沒吹乾頭皮，當頭皮處於潮濕狀態時，容易滋生細菌，進而產生搔癢、頭氣味，還會造成隔天髮根扁塌，蓬頭垢面不僅看起來沒精神，嚴重者更可能導致頭皮發炎、長痘。

▲▼ 難怪易出油！專家揪3個洗頭壞習慣。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲晚上洗頭比早上好，盡量別讓髒污跟著你睡到隔天早上。（圖／翻攝IG@hairrituelbysisley）

NG 3：習慣早上洗頭

有時候熬夜到太晚覺得洗頭太麻煩，乾脆等隔天起床後再洗，或有些人甚至有固定早上洗頭的習慣，但其實晚上洗頭比早上更適合。夜晚睡眠的時間，不僅是肌膚循環代謝的最佳時刻，對頭皮也很重要，若一整天所累積的頭皮髒污、汗水未能清潔就上床躺睡，污垢會同時沾附在頭皮與枕頭上，在每日週而復始的循環之下，可能影響頭皮肌膚的代謝健康。

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保養, 頭皮, 髮膚, 頭髮, 髮絲, 清潔, 洗頭, 洗髮, 護髮, 護理, 壞習慣, NG, 錯誤, 掉髮, 落髮, 頭皮老化, 出油, 搔癢, 頭皮屑, 異味, 頭臭味

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