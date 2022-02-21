唐氏症女模登維密廣告　25歲時尚寵兒也是企業家

▲唐氏症女模蘇菲亞希羅登上維多利亞的秘密廣告。（圖／翻攝sofiajirau IG）



記者陳雅韻／綜合報導

歷經缺乏多元性、將嚴苛身材標準強加於女性等嚴厲批判，美國內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria‘s Secret）近幾年積極轉型，強調內外表無設限，鼓勵人們擁抱自己的美，因此首開品牌先例，邀波多黎各25歲唐氏症女模蘇菲亞希羅（Sofia Jirau），與消防員、飾品設計師等各業界女性一起拍攝最新內衣廣告，展現自信美。

▲蘇菲亞希羅面對鏡頭充滿自信。（圖／翻攝sofiajirau IG）

蘇菲亞希羅從小夢想當一位模特兒，23歲生日正式出道，在波多黎各參加設計師Marisa Santiago服裝秀登台，2020年她躍上紐約時裝周，雖不是第一位擔任模特兒的唐氏症患者，但她樂觀與正面的態度，讓她在紐約引轟動，目標是今年能征服歐洲秀場，在此之前她拿下維多利亞的秘密內衣廣告，成為品牌啟用的首位唐氏症女模，風頭橫掃全球各大媒體。

▲蘇菲亞希羅不僅是名模也是企業家，自創時尚品牌Alavett。（圖／翻攝sofiajirau IG）

除了擔任模特兒，蘇菲亞羅希也是一位企業家，創立時尚品牌Alavett，名稱源自她念「I love it」的發音，因此無論是服裝、飾品或杯子等商品，都可見她最愛的粉紅色與愛心元素，她經常在IG分享穿搭為品牌宣傳；此外，她也關懷唐氏症患者福祉，發起「無限制」（Sin límites）運動，喚起人們對唐氏症患者的關懷與支持。

▲蘇菲亞希羅經常分享穿搭照。（圖／翻攝sofiajirau IG）

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