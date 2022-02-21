柯佳嬿喝黑咖啡甩水腫　早餐只吃「原型食物」不用斷食也能瘦

實習記者施至真／綜合報導

現代人的生活步調快速，又喜歡靠精緻的大魚大肉紓壓，因此容易養成揮之不去的小腹及肉肉臀，除了身材走樣之外，還容易對身體健康造成負擔。而身材纖瘦的台劇女神柯佳嬿本身不是易胖體質，因此從來沒有花心思減肥或做飲食控管，但比起調味複雜且油膩的食品，她更喜歡清淡天然的原型食物，並呼籲大家利用適當運動，幫助排出體內濕氣更健康。

▲除了原型食物，柯佳嬿還習慣搭配黑咖啡消水腫。（圖／翻攝自IG@alicekochiayen）

近日柯佳嬿於IG限動發佈「自然醒的食物原型大餐」，包括水煮蛋、藍莓、花椰菜、牛番茄等各類蔬果，並搭配提神消水腫的黑咖啡，開啟健康美好的一天。事實上，翻開柯佳嬿的社群網站可以發現，她的飲食習慣非常健康，大多都是少加工、無添加物的原型食物為主，並在主食中加入些許高纖穀類，提高膳食纖維的攝取量，以減輕身體負擔。

健康維持身材的原則，除了選擇天然的原型食物，吃對份量也很重要，不能因為是好的食物就過量攝取，若是沒有適量攝取就會造成營養過剩，最後這些增加的熱量就會變成脂肪堆積起來。另外，吃對澱粉也是瘦身關鍵，正常人體代謝需要碳水化合物，只要選擇好的澱粉食物，如：糙米、馬鈴薯、地瓜、燕麥等未經加工的食物，就可以讓瘦身效果事半功倍，而柯佳嬿的「自然醒的食物原型大餐」中，搭配了歐式雜糧麵包與包餡饅頭，雖然與吃白飯的熱量相差不多，因此不是最理想的澱粉食物選擇，但和高油高糖的麵包相比，確實健康很多！

吃對食物所養成的勻稱好身材，遠比為了瘦身而節食出來的纖瘦身材更好看，想要瘦的健康又漂亮，還不會影響基礎代謝率，除了補充足夠水分，促進代謝循環之外，最重要的是學習柯佳嬿多吃原型蔬果，讓自己吃得飽足又快樂。不過她也表示，偶爾還是會想吃垃圾食物滿足口腹之慾並紓壓，畢竟除了健康好身體，好的心情也是美好生活的關鍵。

▲柯佳嬿偶爾還是會吃想吃垃圾食物，滿足口腹之慾。（圖／翻攝自IG@ alicekochiayen）

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