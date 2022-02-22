嘉義南院旅墅住一晚才770元　升等四人房還附免費早餐好划算

記者李薇／綜合報導

擺脫濕冷的空氣，到南國來一趟熱情的旅行吧！「Her森森」推出「嘉義南院旅墅1泊1食雙人平日」優惠券，原價7500元、特價3080元，可以住2大2小還含早餐，平均一個人才770元就可以住到超奢華的四人房型，絕對超值。

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▲嘉義南院旅墅1泊1食雙人平日，原價7500元、特價3080元。點我搶購。



嘉義南院旅墅位於嘉義市東區公明路上，飯店外觀採取現代化的設計，看起來很有豪宅fu，大廳挑高，木質搭配大理石石材，展現豪華大器的氛圍。

房間則是強調舒適放鬆，大量採用木紋建材，衛浴空間也非常大，各種備品都準備得相當齊全，很適合一家大小前往放鬆；飯店內也有游泳池、健身房、棋藝室等設施，可以在裡面待上一整天，盡情享受。

不只是房間讓人覺得舒適，嘉義南院旅墅更是交通超方便，距離東市場、文化路夜市超級近，只要走路幾分鐘就可以到達，還有嘉義史蹟館、射日塔等等觀光景點，很適合全家大小一起散步走走，順便拍下紀錄美照。

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「Her森森」推出「嘉義南院旅墅1泊1食雙人平日」優惠券，原價7500元、特價3080元，免費升等4人房，可以住2大2小，包含早餐，旺季不加價，限量30組，超划算的價格一定要手刀搶，帶全家大小一起去度假放鬆。